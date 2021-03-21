В Красноярском крае чиновник отправлен под домашний арест по делу о смерти четырех детей при пожаре

Лесосибирский городской суд отправил под домашний арест до 18 мая директора муниципального учреждения «Управление городского хозяйства», сообщила прокуратура Красноярского края. Чиновник обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), повлекшей смерть четырех детей. Ему грозит до семи лет колонии.

«По версии следствия, он ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния и контролю за законностью проживания в нем граждан. Несвоевременные меры по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, которая в него вселилась самовольно, привели к гибели несовершеннолетних в результате пожара»,— говорится в сообщении. Имя чиновника не уточняется.

Пожар в 18-квартирном деревянном доме в Лесосибирске произошел 17 марта. В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат были госпитализированы. МЧС по региону сообщило, что в сгоревшей квартире по непонятным причинам не были установлены датчики задымления, которые выдавались по краевой программе помощи многодетным семьям.