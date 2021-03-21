В Москве потепление ожидается со среды

Во второй половине следующей недели в Москве начнется потепление, сообщил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, если в начале недели температура воздуха будет минусовой, то со среды температура будет подниматься выше нуля.

«Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры»,— сказал господин Тишковец.

Он уточнил, что ночь на среду, 24 марта, ожидается самой холодной (до – 1...– 9 °С), но днем воздух прогреется до (+1...+6 °С). К концу недели температура поднимется до +5...+10 °С. «Метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на два дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет,— с опозданием на четверо суток»,— добавил синоптик.