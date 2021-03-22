СКА нашел слабое место у «Динамо»

СКА сравнял счет в серии полуфинала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо». Во втором матче, состоявшемся в субботу в Ледовом дворце, армейцы победили со счетом 1:0. В первой игре, проводившейся там же, верх взяли бело-голубые — 4:1.

Счет 1:0 не такой уж редкий для современного хоккея. Участники нынешнего плей-офф забрасывают не так много шайб. Цена любой ошибки очень велика. Тренеры стараются строить игру от обороны, чтобы выиграть любой ценой. В этом смысле КХЛ стала похожа на чемпионат России по футболу. Правда, там слабые команды выстраивают оборонительные редуты против сильных. А в КХЛ все играют друг против друга, «сидя в окопах».

В этом сезоне про СКА стали говорить, что это «атакующая команда». И правда, по итогам первого раунда плей-офф армейцы забросили больше всех шайб в Западной конференции — 19. Они провели с минским «Динамо» пять матчей, выиграв серию 4–1. Но, когда пришла пора играть с московским «Динамо», петербуржцы поразили ворота соперника только дважды в двух матчах.

Все четыре матча регулярного чемпионата «Динамо» у армейцев выиграло. Победили москвичи и в первой игре плей-офф, состоявшейся на прошлой неделе,— 4:1. Тренеры СКА, чтобы переломить серию, в субботу решили избрать супероборонительный вариант тактики. И поменяли вратаря: вместо Александра Самонова, пропустившего четыре гола, вышел Магнус Хелльберг. Швед не подвел, отразил все 24 броска.

Армейцы нанесли по воротам голкипера «Динамо» Ивана Бочарова 31 бросок. И с одним он все-таки не справился. За несколько минут до финальной сирены шайбу с пятачка добил в сетку Кирилл Марченко.

Понятно, что зрители в Ледовом дворце были рады. Но только тому, что армейцы наконец обыграли «Динамо» в этом сезоне. Игра же никому, похоже, удовольствия не принесла. Особенно разочарован был тренер динамовцев Владимир Крикунов: обычно его команда играет в атакующий хоккей и забрасывает шайбы. Тут СКА не дал. К тому же пропустили гости на последних минутах. Перейди игра в овертайм, неизвестно, чем бы она завершилась. Если бы «Динамо» обыграло СКА во втором матче, спасти серию армейцам было бы чрезвычайно трудно.

Также на результативность бело-голубых повлияло то, что в первой игре против СКА получил травму форвард их первого звена Дмитрий Кагарлицкий. А «Динамо» зависит от своего ведущего звена, где также Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев, как Кощей от иглы в яйце. Стоит разрушить тройку нападающих — некому будет забивать. Так и случилось: Даниил Тарасов, которого Крикунов поставил в первое звено, Кагарлицкого в полной мере не заменил — и «Динамо» проиграло.

У СКА, правда, тоже серьезная потеря: выбыл из строя капитан Евгений Кетов. Он пытался применить силовой прием против Шипачева, но вышло неудачно. И теперь тренерам накануне новой дуэли нужно думать над новыми сочетаниями в звеньях. А болельщикам остается надеяться, что хоккей в следующих матчах не будет таким нудным, как в субботу.

Теперь серия между СКА и «Динамо» переезжает в Москву. Матчи состоятся 22 и 24 марта. Выиграет серию тот, кто первый одержит четыре победы. Пока счет 1–1.

Кирилл Легков