Свинку Пеппу затаскали по постам

Правообладатели Angry Birds и «Свинки Пеппы» подали иски к судебному эксперту Александру Костину, который оценивает ущерб брендов от контрафакта. Беспрецедентные иски связаны с тем, что господин Костин описывал в своих группах в Facebook и «ВКонтакте» судебные конфликты, используя образы свинки и птичек в продвижении своих услуг. Сам эксперт видит в претензиях попытку вывести его из судебных разбирательств с правообладателями.

Компании Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) и Entertainment One UK Ltd («Свинка Пеппа») подали по иску к судебному эксперту и основателю «Школы оценщиков интеллектуальной собственности» Александру Костину, следует из картотеки арбитражных судов. “Ъ” ознакомился с одним иском, в котором говорится, что господин Костин в официальных группах школы в Facebook и «ВКонтакте» использовал изображения свинки Пеппы для продвижения своих курсов. «Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги»,— пояснил “Ъ” руководитель юрфирмы Semenov & Pevzner (представляет обоих истцов) Роман Лукьянов. За незаконное использование образа свинки правообладатель требует от господина Костина 70 тыс. руб., а за использование птичек — 80 тыс. руб.

Александр Костин говорит, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз и в ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по указанным товарным знакам. В исках он видит попытку Semenov & Pevzner создать основания для его отстранения от судебной экспертизы из-за спора с правообладателями. В январе суд назначил господина Костина экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds: в региональном гипермаркете «Линия» испекли и продали торт в виде птички из этой франшизы, и Rovio требует с владельца магазина, корпорации «Гринн», $24 тыс.

В подобных делах господин Костин успешно снижал сумму требований, говорит зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Это первый в российской практике подобный иск против судебного эксперта, и подан он, чтобы вывести его из разбирательств по брендам, уверен господин Семенов.

Rovio и Entertainment One развернули масштабную судебную кампанию против российских производителей контрафакта, ее пик пришелся на 2020 год. По оценке господина Костина, из 1,4 тыс. исков Rovio, зарегистрированных за последние 10 лет, 753 поданы в 2020 году. Крупнейший в России иск от Entertainment One на 33 млн руб. подан тоже в прошлом году к компании «Симбат», которая выпускала игрушки, очень похожие на Пеппу. Стороны заключили мировое соглашение, по которому «Симбат» выплатит 20 млн руб.

Правообладатели не хотят, чтобы их персонажи использовались в качестве примеров при обучении по теме «как защищаться от обвинений в нарушении исключительных прав», рассуждает партнер фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. По мнению управляющего партнера группы «Эдельвейс» (защищает в суде бренды Robocar Poli, «Три кота» и др.) Василия Абрамова, группы школы в соцсетях созданы с целью привлечения клиентов, в них происходят не только обсуждения.

Закон допускает три варианта компенсации за незаконное использование товарных знаков: от 10 тыс. до 5 млн руб. по назначению суда, в двукратном размере стоимости контрафакта и в двукратном размере стоимости права использования бренда. На фоне высоких расходов правообладателей на борьбу с небольшими продавцами присуждаемые компенсации часто выглядят смешно и утрачивают штрафной характер, считают юристы. Но встречаются и злоупотребления со стороны правообладателей, когда они предъявляют иски на суммы, которые могут вывести нарушителя за черту бедности, отмечает патентный поверенный Роман Скляр.

На практике правообладатели не стремятся подавать множественные иски к мелким нарушителям, считает управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. В указанном деле истцы, по ее словам, используют альтернативный подход преследования оценщика товарных знаков.

Анна Афанасьева