SuperJob: 82% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Число россиян, готовых отказаться от использования пластиковой посуды, за три года выросло на 12% и составило 82%, следует из результатов мартовского опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые приводит «Интерфакс». Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство работает над запретом на неперерабатываемый пластик, в том числе на одноразовую посуду.

14% опрошенных сказали, что скорее не готовы перестать использовать пластмассовую посуду, 4% заявили, что точно не хотят отказываться от пластика. 42% опрошенных поддержали идею, 40% ответили, что скорее готовы отказаться от пластмассовой посуды.

Чаще других, согласно исследованию SuperJob, против использования пластика выступали молодые респонденты до 24 лет с доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб.

В опросе поучаствовали 1600 человек старше 18 лет из 376 населенных пунктов со всей страны.