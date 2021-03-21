Нурмагомедов объяснил причины завершения карьеры

Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянину Хабиб Нурмагомедову заявил в интервью телеканалу ESPN, что ему было нелегко принять решение о завершении карьеры на пике своей славы. По его словам, он решил уйти, потому что стал лучшим, а выступать ради денег не планирует.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: "Нет". Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение»,— сказал Нурмагомедов.

«Чувствую, что мне нужно остановиться, потому что кажется, что каждый бой, каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у моей матери. И что же мне делать? Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны»,— добавил он.

32-летний Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года. На счету бойца 29 побед и ни одного поражения. Принадлежащий Хабибу Нурмагомедову титул чемпиона в легком весе (до 70 кг) стал вакантным, а нового владельца обретет в мае. За него будут биться американец Майкл Чандлер и бразилец Чарльз Оливейра.

Подробности — в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов не вернется».