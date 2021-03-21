В России изменились правила очередности предоставления отпусков для многодетных

В России вступил в силу закон об изменении правил предоставления отпусков. Ранее многодетным семьям отпуск давали по их желанию в удобное для них время, если они воспитывают трех или больше детей в возрасте до 12 лет. Теперь отпуск им будет предоставляться по таким приоритетным правилам, пока самому младшему из несовершеннолетних детей не исполнится 14 лет.

Поправки вносятся в статью 262.2 Трудового кодекса РФ (очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей). Госдума приняла закон 17 февраля, Совет федерации одобрил его 3 марта, а президент Владимир Путин подписал документ 12 марта. Закон вступил в силу 20 марта.

Ранее заведующий научно-исследовательской лабораторией РАНХиГС Константин Казенин и доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов провели исследование демографической политики субъектов РФ. Они выяснили, что основные меры поддержки семей с детьми в регионах — это выплаты материнского капитала, ежемесячных пособий и предоставление земельных участков. Наиболее серьезные ресурсы региональные меры поддержки предоставляют семьям после рождения третьего ребенка.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Рождаемость растят единообразно».