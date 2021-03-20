Денис Галицкий обжалует решение о законности недопуска на конкурс на пост главы Перми

Пермский правозащитник Денис Галицкий подал в Пермский краевой суд апелляцию на решение Свердловского районного суда Перми, признавшего законным недопуск кандидата на конкурс по отбору главы города.

В тексте апелляционной жалобы (имеется в распоряжении редакции “Ъ-Прикамье”) Денис Галицкий указывает, что представители Пермской думы в суде не смогли подтвердить, что отказ связан с отсутствием согласия истца на обработку персональных данных.

«Из пояснений представителя административного ответчика следует, что он считает отсутствующим именно этот документ на основании слов даже не члена комиссии, а некоего сотрудника аппарата, фамилия которого не была названа — это не позволяет считать данные обстоятельства установленными, так как это свидетельство с чужих слов», – считает правозащитник.

Аргумент суда о том, что истец не доказал нарушения своих прав Денис Галицкий считает несостоятельным. «Я не был допущен к участию в конкурсе и это само по себе является нарушением моих прав», – отмечает истец. Также он полагает, что суд не дал оценку ряда статей ФЗ «О персональных данных». В частности части 1 статьи 9, позволяющей свободно выбирать форму согласия на обработку персональных данных.

Ранее конкурсная комиссия исключила Дениса Галицкого из числа кандидатов на пост главы Перми, так как общественник не представил согласие на обработку персональных данных. Свердловский районный суд признал данное решение законным.