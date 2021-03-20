В Дагестане еще один город остался без воды как минимум на сутки

Расположенный к югу от Махачкалы город Избербаш с населением более 60 тыс. человек остался как минимум на сутки без воды из-за обмеления озера, питающего город.

Информация о ЧП поступила от городского диспетчера ЕДДС в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС около полудня в субботу, 20 марта. В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого город питается водой, произошло прекращение ее подачи в Избербаш.

Снижение уровня воды в водохранилище, по данным ведомства, произошло в результате попадания в канал им. Октябрьской революции грязной талой воды.

В зоне отключения водоснабжения оказались 5938 домов, в которых проживают 60 453 человека, в том числе 18 628 детей, а также располагаются 28 социально значимых объектов, в том числе шесть — с круглосуточным пребыванием людей.

На очистку загрязненной воды, по прогнозам МЧС, потребуются сутки. В готовности для обеспечения подвоза воды местному населению по мере поступления заявок находится 13 водовозов общей емкостью 95 тонн.

Как сообщал “Ъ”, лишь поздно вечером в минувший четверг, 18 марта, было восстановлено водоснабжение в Махачкале, где после аварии на водоводе 15 марта без воды оставались Ленинский и частично Советский районы города. Причиной аварии стал сход селевого потока на Миатлинском водоводе в районе села Гельбах.

Юлия Рыбина, Махачкала