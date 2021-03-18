В Махачкале восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

Правительство Дагестана сообщило о восстановлении водоснабжения в Махачкале, где после аварии на водоводе без воды оставались Ленинский и частично Советский районы города.

«В течение первой половины дня по отдельным участкам были зафиксированы отключения, силами работников ОАО "Махачкалаводоканал" в оперативном режиме нарушения устранены»,— говорится в сообщении на странице правительства в Instagram. В соответствии с рекомендациями республиканского управления Роспотребнадзора проводится необходимый комплекс мероприятий по очистке воды, уточнила пресс-служба правительства.

Как сообщал “Ъ”, сход селевого потока на Миатлинском водоводе в районе села Гельбах стал причиной аварии, из-за которой часть Махачкалы осталась в понедельник, 15 марта, без водоснабжения. Последствия аварии устранить за сутки, как планировали власти, не удалось. Кроме того, в результате селевого схода произошло сильное замутнение воды в канале имени Октябрьской революции (КОР). Подача воды из КОРа в Хушетское водохранилище, снабжающее город водой, была приостановлена. Без водоснабжения остались Ленинский и часть Советского района столицы республики (по данным МЧС, около 36 тыс. жителей). С 16 марта в двух городах организовали подвоз воды водовозами и раздачу бутилированной воды.

Вчера мэр Махачкалы Салман Дадаев от имени городской администрации принес извинения горожанам «за доставленные неудобства и тревоги». «К сожалению, проблема в Гельбахе оказалась гораздо сложнее прогнозов, указанных специалистами при предварительной оценке. Несмотря на то что работа по устранению прорыва велась круглосуточно, в сжатые сроки последствия аварии устранить не удалось. Это привело к затянувшимся перебоям в водоснабжении на всей территории города,— сказал он.— Также оказалось очень сложно спрогнозировать сроки, когда вода в КОРе станет пригодной для подачи ее в Хушетское водохранилище с целью последующей очистки и запуска в систему водоснабжения».

Вечером во вторник возобновили подачу воды в Кировский и частично в Советский районы города по всем ниткам водовода, питающим Махачкалу водой из Миатли (столица Дагестана делится на три района). После улучшения состояния воды в КОРе тем же вечером вторника был открыт водозабор в Хушетское водохранилище. «За ночь вода отстоится, и уже завтра после необходимых процедур водоподготовки и обеззараживания возобновится подача воды в дома жителей Ленинского района»,— сообщил мэр города.

Юлия Рыбина, Махачкала