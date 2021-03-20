Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес

Решение Банка России о повышении ключевой ставки до 4,5% годовых, по мнению российского миллиардера Олега Дерипаски, вредит бизнесу и гражданам. Бизнесмен заявил, что заявления регулятора о высокой инфляции не соответствуют реальному положению дел в стране.

«Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. Причем, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели»,— написал господин Дерипаска в Telegram. Он назвал враньем заявления ЦБ об инфляции, вызванной растущими доходами россиян. «Если речь идет об успешных чиновниках и рантье двух столиц, то, наверное, так и есть. Но если взять страну в целом, то доходы не растут, а снижаются уже который год».

ЦБ, по мнению Олега Дерипаски, должен «понять, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг». Он также выступил за реструктуризацию основных монополий, рассчитывая, что это позволит создать конкурентную среду и будет способствовать снижению цен. «Но для этого нужны инвестиции. Кто будет инвестировать в предприятия с рентабельностью в районе 3–4%, когда ЦБ восстанавливает депозитные ставки на уровне 5%? Какой-то театр абсурда»,— сказал господин Дерипаска.

Напомним, Олег Дерипаска регулярно критикует политику ЦБ в целом и его решения по ключевой ставке в частности. В начале 2020 года, до экономического эффекта от распространения коронавируса, он заявлял, что снижение ставки до 4% позволит российской экономике сделать «так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной».

ЦБ России снижал ключевую ставку с июня 2019 года. Накануне регулятор объявил о первом с декабря 2018 года повышении ставки на 25 б. п. ЦБ полагает, что высокая инфляция в России была вызвана превышением спроса, растущего в связи с восстановлением экономики, над предложением.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».