В центре «Сириус» в 2022 году откроют концертный комплекс мирового уровня

Фото: пресс-служба «Сириуса»

Концертный комплекс на 1,5 тыс. мест планируют открыть в 2022 году в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Он объединит все виды искусств и не будет иметь аналогов, сообщили в пресс-службе «Сириуса». Строительство уже началось и идет с опережением графика.

Согласно проекту, фасад будет выполнен из стекла и терракотовых панелей, а при отделке залов используют материалы, обеспечивающие идеальную акустику. В здании также разместятся художественная галерея, музыкальная и литературная гостиные.

«Перед нами стояла цель создать что-то принципиально новое, чего еще нигде нет», – рассказал соучредитель фонда «Талант и успех» Сергей Ролдугин, который возглавил художественно-экспертный совет, сопровождающий все этапы проектирования, возведения, запуска и функционирования нового комплекса.

Параметры и вариативность сцен нового комплекса подходят для всех видов исполнительского искусства: от больших хоров, театральных и балетных трупп до эстрадных исполнителей и камерных оркестров. Главный концертный зал рассчитан на 1 200 зрителей, малый - на 300 зрителей.

По оценке руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой, комплекс станет знаковым местом для федеральной территории «Сириус» и важнейшей фестивальной площадкой России и мира.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, администрация федеральной территории Сириус совместно с фондом «Талант и успех» работают над созданием университетской клиники и клинико-диагностического центра.

Наталья Решетняк