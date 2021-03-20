Бывший замглавы «Военторга» признал вину по делу о взятке в США

Бывший заместитель директора «Военторга» Леонид Тейф на заседании суда в Северной Каролине признал свою вину по трем пунктам обвинения из 50. В частности, он признался в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений о зарубежных активах.

Господин Тейф сообщил, что в 2018 году дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США, чтобы добиться депортации из страны третьего лица. Он признал свою вину в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе и в том, что не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов.

Остальные 47 пунктов обвинения касаются также его жены Татьяны Тейф и других предполагаемых соучастников. Обвинения по ним будут отклонены при вынесении приговора в сентябре. Прокуратура планирует добиваться для Леонида Тейфа не более пяти лет тюрьмы. Тейф согласился возместить убытки на сумму $6 млн.

В 2018 году Леонида Тейфа, его жену Татьяну и россиянина Алексея Тимофеева обвинили в отмывании незаконно полученных средств на сумму около $150 млн. Дело было открыто в федеральном суде Восточного округа штата Северная Каролина. Господину Тейфу также предъявлено обвинение в попытке организации заказного убийства, взятке должностному лицу и незаконном владении оружием.