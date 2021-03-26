«Государство не должно вмешиваться во взаимоотношения частных лиц»

Об индивидуальных подходах к арендаторам из разных отраслей и отношении к принятым государством мерам “Ъ” рассказала коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко.

— Насколько финансово тяжело на вас как арендодателе сказалась пандемия?

— Поступления от аренды снизились сильно. В процентах падение составило около 23%, если сравнивать февраль 2020 года с декабрем. Это в среднем по портфелю. Период локдауна был еще хуже — снижение более чем на 50%. В том числе потому, что среди объектов у нас есть два торговых центра, в которых, по сути, работали только продуктовые магазины. Большой минус статистике придало именно это.

— Были те, кто полностью перестал платить во время локдауна?

— Да, такие были, за счет них как раз у нас такой большой спад. Но ни один из арендаторов не пришел совсем к нулю — не платили аренду, но оплачивали коммунальные платежи и еще небольшой эксплуатационный платеж исходя из занимаемой площади.

— Как вы договаривались с арендаторами?

— Мы понимаем, что здесь обоюдный интерес — надо было помочь друг другу прожить этот сложный и никем не прогнозируемый период, пережить его с минимальными потерями и пойти дальше.

Когда это все началось и в марте сначала объявили десять нерабочих дней, уже возникли нервные настроения. А когда все поняли, что десятью днями дело не закончится, конечно, была паника, и очень многие арендаторы обратились за пересмотром условий. Мы со всеми пытались разговаривать, поддерживать.

— Это зависело от отрасли, в которой работал арендатор?

— Да, конечно. Мы прекрасно понимаем, что если магазин продает цветы, а торговля ими закрыта, то откуда он возьмет деньги на аренду? У продуктовых мы запрашивали данные по товарообороту, и если он упал, то на процент снижения уменьшали и арендную плату. Если ресторан работал навынос, он платил процент от оборота. У аптек обороты не снизились или уменьшились несущественно, им мы аренду не снижали.

— Какие-то ситуации дошли до суда?

— С нами не судился никто. Мы сами пошли судиться с одним из арендаторов по двум разным объектам, это федеральная сеть. Оба суда закончились, мы выиграли, и ответчик предложил мировое соглашение — они оплатят добровольно почти всю сумму.

— Из-за чего судились?

— Арендатор вел себя недобросовестно, не хотел платить вообще, несмотря на то что соседние арендаторы на те же условия согласились и сочли их справедливыми (процент от оборота). При этом арендатор продолжал работать, он не закрылся.

Сеть просто воспользовалась пандемией как предлогом, перестала платить аренду и даже долги за предыдущие периоды пыталась списать на предпандемическую ситуацию.

— Как вы оцениваете меры, которые приняли власти для сферы аренды?

— Не могу сказать, насколько эти меры помогли или нет, потому что у нас арендаторам не приходилось прибегать к использованию отсрочек, мы договаривались и без этого.

— Есть мнение, что в законе следовало установить пределы снижения арендной платы, чтобы меньше было споров по этому поводу? Что вы об этом думаете?

— Мне кажется, государство не должно все-таки вмешиваться во взаимоотношения частных лиц. Если есть желание и возможности помогать, дотировать, предлагать компенсации и отсрочки по налогам, предлагать дешевые кредиты — это хороший подход. Но влезать в договорные отношения сторон и устанавливать условия за частный бизнес — это неправильно.

Интервью взяла Анна Занина