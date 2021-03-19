В Ростовской области таможенники пресекли вывоз контрафактной парфюмерии

На таможенном посту сотрудники МАПП Весело-Вознесенка Ростовской таможни изъяли у гражданина Украины более 200 флаконов контрафактной туалетной воды, а также косметическую и бытовую химию. Он пытался вывезти незаконный товар из России. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

При осмотре машины Mercedes-Benz Vito, в которой приехал мужчина, было обнаружено семь коробок с туалетной водой известных брендов, а также зубные пасты, стиральные порошки, шампуни, моющие средства, освежители воздуха, упаковки крема и др. «Гражданин Украины намеревался провезти без таможенного декларирования более 20 литров туалетной воды и более 100 упаковок бытовой химии»,— сказано в сообщении. Мужчина пояснил, что заказал косметику и парфюмерию в интернете и получил в транспортной компании в России. В отношении гражданина Украины возбуждено 17 дел по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Все товары были изъяты.

Наталья Шинкарева