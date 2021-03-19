В Горячем Ключе бывшего полицейского будут судить за должностные преступления

В Горячеключевской городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного МВД, обвиняемого в злоупотребления должностными полномочиями и в получении взятки, сообщили прокуратура Краснодарского края и следственное управление СКР. По данным следствия, полицейский получил 100 тыс. руб. за сокрытие преступления.

Следствие установило, что в январе 2020 года в Горячем Ключе на подведомственной участковому территории произошла драка с причинением вреда здоровью. Полицейский узнал, что повреждения пострадавшему причинил военнослужащий, в связи с чем сообщение о преступлении подлежало передаче в военный следственный отдел СКР. Однако вместо этого сотрудник МВД сообщил отцу военнослужащего, что за 250 тыс. руб. он готов скрыть информацию о происшествии. В ходе переговоров с отцом военнослужащего участковый согласился снизить сумму незаконного вознаграждения до 100 тыс. руб., эта сумма была передана ему 5 февраля 2020 года. Сотрудник полиции сообщил своему руководству, что якобы передал информацию в военный следственный отдел, а сам уничтожил материалы проверки, скрыв таким образом преступление.

Анна Перова, Краснодар