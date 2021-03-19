В Ростове экс-полицейского заподозрили в сбыте наркотиков на автовокзале

В отношении бывшего сотрудника полиции полка ППСП УМВД России по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков (п. «б» ч. 3 ст. 228.1). Кроме того, правоохранители подозревают его в покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 17 марта подозреваемый на городском автовокзале на пр-кте Шолохова продал местному жителю за 1,5 тыс. руб. пакет с наркотиком. После этого он был задержан полицейскими. Во время личного досмотра у бывшего полицейского были обнаружены 13 зип-пакетов с наркотиками, которые предназначались для сбыта. Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Наталья Шинкарева