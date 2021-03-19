Жительницу Калмыкии подозревают в посредничестве во взяточничестве

В Городовиковске в отношении 64-летней местной жительницы возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере ( п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Калмыкии.

По версии следствия, с февраля 2015 года по апрель 2020 года женщина выступала посредником в получении взятки должностным лицом за покровительство по службе от работника городовиковского муниципального казенного общеобразовательного учреждения. Она получала деньги в суммах от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а затем передавала должностному лицу. Сумма взятки составила около 205 тыс. руб.

Наталья Шинкарева