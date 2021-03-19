В 2020 году в Ростовской области изъяли более 1,1 тыс. поддельных банкнот

В течение 2020 года в Ростовской области было выявлено 1 113 поддельных денежных знака Банка России, сообщает пресс-служба регионального отделения Южного ГУ Банка России.

В сообщении отмечается, что в прошлом году злоумышленники чаще всего подделывали банкноты номиналом в 5 тыс. руб. (690 штук) и 1 тыс. руб. (375 штук). Меньшее количество подделок было обнаружено среди банкнот номиналом в 10 руб. и 50 руб. (по две штуки). «Также среди выявленных подделок есть одна 10-рублевая монета»,— говорится в сообщении.

В банковском секторе были выявлены также 33 поддельные купюры долларов США (33 штуки) и одна поддельная купюра евро.

Наталья Шинкарева