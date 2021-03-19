УГМК снесет завод «Уралкабель», а производство перенесет в Томск и Кольчугино

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, принадлежит Андрею Козицыну и Искандару Махмудову) планирует начать снос зданий завода «Уралкабель» в Екатеринбурге в конце 2021 года.

Как сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на руководителя девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, производство планируют перенести на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля» (Владимирская область). На перенос производства закладывают около 2 млрд руб.

«Мы планируем в конце года начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — рассказал господин Мордовин, добавив, что сотрудников «Уралкабеля» будут трудоустраивать в холдинге.

Площадку, где находится завод планируют застроить жильем, рядом с заводом компания уже строит жилой комплекс «Нагорный». Помимо жилья в квартале проектируют школу. Ранее Евгений Мордовин рассказывал “Ъ-Урал” о том, что на этой территории «УГМК Застройщик» зарезервировал земельный участок под строительство выхода станции метро «Татищевская».