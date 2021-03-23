Зимние байки

Принято считать, что в современной России велосипед – это не средство ежедневной мобильности, а спортивное хобби. Хотя бы потому, что у нас есть такая штука, как «зима», и крутить педали в лютый холод по сугробам – развлечение не на каждый день и точно не для каждого. Хотя в год пандемии мы увидели, что доставщики еды плевать хотели на эти условности. Но повальная велосипедизация профессии курьера мелких заказов – мера вынужденная. Совсем другое дело, когда зимой на велосипед люди садятся по собственной воле, получая при этом от процесса истинное удовольствие. Более того, у тех, с кем мы поговорили об их опыте постоянной эксплуатации велосипеда зимой, не только есть автомобили, их профессия так или иначе связана с автотранспортом. А значит, эти люди в том или ином случае делают выбор в пользу велосипеда абсолютно осознанно. Но каждый из них по своей собственной причине и со своим собственным подходом.

Дмитрий Макаров

Денис Лукин, 43 года

Ведущий автомобильных новостей и танцевальной программы на онлайн «Рай Радио». В свободное время занимается продвижением автосервисов в соцсетях

Велосипед: фэтбайк InoBike Dad

Колеса: всесезонные 4.9х26" Big Daddy, 60 tpi

Цена: 75 000 рублей

Фото: Дмитрий Макаров

С 1997 года, как только «откинулся» из армии, я езжу на велосипеде и зимой и летом. Единственное – зимой я езжу очень аккуратно. В первую очередь, чтобы не быть грязным, как черт. Заболеть не боюсь – за двадцать лет я болел только однажды: летом сломал ключицу. В моем родном городе Тирасполе все помнят меня, как сумасшедшего, который гоняет на велике «в минус двадцать». А в Москве благодаря сумасшедшим курьерам это уже никого не удивляет.

Вообще, кайф от зимнего велосипеда такой же, как и от лыж. Но есть и особый профит. Например, когда все тает, пешеходы перепрыгивают мокрые сугробы и, прижимаясь к заборам, обходят лужи. Я же аккуратно еду со скоростью пешехода по глубоким лужам, и ноги у меня всегда остаются сухими. И до любой точки Москвы из Домодедова, где живу, я со всеми пересадками добираюсь ровно столько же, сколько ехал бы на машине. В метро с фэтбайком точно не прорваться, но с открывшимися собянинскими МЦК и наземными железнодорожными диаметрами велосипедисту метро теперь на фиг не нужно. Там за велик даже платить не надо!

Главная проблема велосипедиста зимой – это никакущая работа коммунальщиков. Никто ничего не делает, несмотря на заявления о том, что «со снегопадом борются шесть миллионов единиц снегоуборочной техники». Автодороги кое-как чистят, а по тротуарам пешеходы пройти не могут. А на специально построенные велодорожки в центре коммунальщики всю зиму сваливают снег, который сгребают с проезжей части. Так и лежат сугробы или до весны, или до момента, когда кто-нибудь не напишет на них слово «Навальный».

Специальной экипировки для московской зимы не существует. Даже свой непромокаемый рюкзак я купил только потому, что он – оранжевый. Правда, потом все-таки стал возить там самое ценное: ноутбук, телефон, томик Есенина и диджейский пульт. Понятно, что нужны влагостойкие перчатки, штаны, которые будут хоть немного держать воду и слегка напоминать приличные брюки. Куртка. Ну и максимально непромокаемая обувь. А мой друг, который живет в центре и не слезает с велика никогда, зимой катается в шерстяных свитерах и модных пальто с туфлями.

Никакого «тюнинга» для зимнего катания на велосипеде я не делаю. Разве что всегда вешаю фонарь в темное время суток. А на самом велосипеде зимой очень быстро ржавеет цепь, потому что, как бы ты аккуратно ни ехал, на нее все равно летят снег и вода с реагентами. Так что ее желательно каждый раз мыть, высушивать и смазывать после поездки. Если же «вжаривать» зимой как надо, то вода с реагентами пробираются глубже, и тогда уже с велосипедами происходит всякая жесть. Хорошие велокурьеры в Москве обслуживают свой транспорт у мастеров каждый день или через день. А если курьер приезжает на ТО раз в зиму, то его байк по весне можно выкинуть на свалку, несмотря на то, что велосипед рядового курьера – это изначально кусок говна.

Максим Беликов, 41 год

Бренд-продукт-эксперт Volvo Cars. В свободное время – отец чемпионки по дзюдо и профессионального балалаечника

Велосипед: Focus

Колеса: 29" Shwalbe Ice Spyker Pro

Цена: около 80 000 рублей

Фото: Дмитрий Макаров

Я езжу 365 дней в году. На работе и дома у меня есть велостанок, если не еду на велосипеде по улице, то провожу тренировку на нем. Если на станке, то часик, если на велосипеде – часа два. Летом это примерно 50 км пробега в день, зимой – 20–30 км. По выходным обязательно, а если получается в будни вечером – то тоже выезжаю. Километров семьдесят за неделю получается. Конечно, это не только физкультура. Зимой, когда попадаешь в погоду, когда выезжаешь на наст, то ощущения от «катимости», от динамики – как от управления классным автомобилем. Плюс лес, тишина – очень круто.

Я как-то жил в Амстердаме и ездил на работу на велосипеде. В Москве я этого больше не делаю. Во-первых, городская езда опасна сама по себе даже в Амстердаме, а у нас – так вообще. И людей много, и машин, которые двигаются непредсказуемо. Культуры, когда водители обращают внимание на велосипедистов, в России еще нет. Второе – это антисанитария. В любом случае после дороги ты уже не будешь выглядеть презентабельно. Необходимо помыться и переодеться как минимум. В Голландии попроще – Амстердам плоский. Сел и докатился, если с погодой повезло и дождь не идет четвертый день. Плюс инфраструктура для велосипедистов абсолютно на ином уровне. Но даже там после велика ты «чуть-чуть не свежий». В хороших брюках и пиджаке ты же не будешь ездить.

Самое дорогое в моей зимней экипировке – это специальные велотуфли. Они с неопреном, утеплителем и рассчитаны на минус пятнадцать градусов. Очень крутые. Штаны тоже хорошие – держат тепло при температуре до минус десяти. Если холоднее – поддеваю термобелье. Сверху – термомайка, лыжная шерстяная кофта и неопреновая куртка. Так и катаюсь.

Фото: Дмитрий Макаров

Основная проблема для меня и зимой и летом – это собаки. После того как меня несколько раз покусали, я купил баллончик. Закон у нас вроде как есть, но на деле собачники нередко выгуливают питомцев без поводков и намордников. Кстати, проблема еще и в том, что песики гадят везде. А у меня велосипед без крыльев. Ловить эти брызги не особо приятно. Вот это прямо расстраивает. Ну и с людьми бывают проблемы. Вернее, с лыжниками. Я езжу по трассе, где они катаются коньковым ходом, при определенных погодных условиях велосипед начинает продавливать это полотно, и некоторые лыжники ведут себя агрессивно. Мне и самому неприятно, если честно. Но на случай конфликтных ситуаций опять же у меня теперь всегда с собой баллончик.

Зимой мои поездки – исключительно «спорт-райдинг», а по ежедневным и семейным делам я предпочитаю универсалы повышенной проходимости Volvo. Для лета есть шоссейник, который зимой я ставлю на свои станки – боевой «кросс-кантри» с карбоновой рамой и двухподвесом. Ну и плюс велосипед «с сеточкой», на котором я езжу в магазин за продуктами.

В марте начинается мой любимый сезон, когда все подтаивает и потом встает жесткий лед. Скорость бешеная, кайф непередаваемый. Но если ты падаешь на такой поверхности, то обдираешь об этот наждак все, что «открыто»: лицо, руки…

Года три-четыре назад я ездил зимой на другом, куда более дорогом байке с карбоновой рамой, гидроподвеской, гидравлическими хорошими тормозами. Оказалось, что карбон не выдерживает низких температур, становится хрупким. Плюс у меня посыпалась вся гидравлика, сальники подвески вылезли, тормоза начали течь. Пришлось купить самый простой алюминиевый велосипед, выкинуть из него все лишнее: поставить жесткую переднюю вилку, самые простые колеса с простыми подшипниками, чтобы не жалко было выбросить. И с трансмиссией не стал заморачиваться. Так что зимой – минимум гидравлики, минимум механики.

Виктор Милютин, 39 лет

Сотрудник ЖКХ, ответственный за организацию уборки дворовых территорий. В свободное время – мастер по ремонту мопедов и мотоциклов

Велосипед: Atom Cross Country Limited Edition

Колеса: 26" Ritchey Inno Vader

Цена: примерно 20 000 рублей

Фото: Дмитрий Макаров

Зимой я выезжаю на велосипеде один-два раза в неделю для объезда обслуживаемых территорий – это небольшой подмосковный город – и еще в «пьяные гости», хотя алкоголь я не употребляю. На велосипед я сажусь потому, что необходимые мне поездки не являются дальними. И использование автомобиля – а у меня SsangYong Rexton – не всегда согласуется с убеждениями бережливости, так сказать. Это здраво и рационально: если можно на двух колесах, то «паркуа бы и не па»?

Этот байк появился у меня примерно в 2005 году. Так и пользуюсь им всегда, вне зависимости от времени года. Не так давно обзавелся вторым велосипедом, но на нем – только летом. Потому что, как в песне, где лошадь всегда надевает «калоши поплоше». Не жалко, но реагенты, эта вся фигня… На нем я катаюсь в путешествия, и если его вдруг сопрут зимой у магазина, то для меня это будет проблемка. А если сопрут старый – это будет проблемка поменьше.

Когда видят меня в сугробах на велосипеде, люди пальцем у виска, наверное, и не крутят. Но очевидно, что и для пешеходов, и, конечно, для автомобилистов велосипед на дороге остается экзотикой. Одни не рады, что по тому же тротуару помимо них может двигаться и велосипедист, другие абсолютно не ожидают тебя увидеть на проезжей части. Особенно в зимний сезон, когда в голове рядового водителя «велосипедисты закончились где-то в октябре».

Конечно, хотелось бы лучших условий для того, чтобы более комфортно пользоваться велосипедом зимой, да и летом. Надо хотя бы, чтобы было хорошо почищено. Невозможно ехать по сугробу и невозможно ехать по «каше». А такие моменты случаются, когда уборка улиц не начата или не завершена. Или снег идет такой, что убирать его в режиме онлайн невозможно, как бывало и в этом году.

Фото: Дмитрий Макаров

У нас город небольшой – шестьдесят тысяч населения и пять километров «в диаметре». Знаю, что была программа по созданию велодорожек, которая ничем не увенчалась. Казалось бы, чего тут сложного? Хотя, работая «в сфере», я понимаю, что наши города в принципе плохо подходят не то что для велосипедистов, они не подходят ни для пешеходов, ни для автомобилистов. Неудобно всем. Загруженная транзитная трасса проходит через центр нашего города, весь «трафик людей» пересекает эту трассу. Машины стоят, люди злятся, велосипедисты курят в дальнем углу. Как это разрулить в уже построенном городе – огромный вопрос. Разве что «разрушить все и построить заново», как завещал дедушка Ленин.

Хотя прогресс, конечно, есть. У каждого магазина есть какая-то сварная конструкция, к которой можно прицепить велосипед. Даже у небольших палаточек наклепали, так что хотя бы с велопарковками проблем нет. Впрочем, оставлять велосипед надолго «где-то» все равно не стоит – «отрицательных элементов», которые ходят с клещами и откусывают застоявшиеся велики, хватает.

Специальная экипировка для зимнего велосипединга у меня есть. В первую очередь, это две световозвращающие ленточки из «Декатлона» по 200 рублей. На ногу и на руку. Также есть мигающие фонарики спереди и сзади на самом велосипеде. Это, кстати, работает и летом в темное время суток. Чисто для зимы – одежда должна быть не супержаркая, не пуховик, но и непродуваемая. Пачкается она не сильно, вопреки многим заблуждениям. Летом обговняться получается гораздо сильнее. Ну а зимнее обслуживание… Велосипед я держу в перманентно рабочем состоянии. Никакого специального зимнего пакета обновлений и доработок нет. Когда что-то подламывается – меняю. Пока не подломилось – не меняю. Раз в две недели смазываю цепь, что летом, что зимой.

Я не раз падал с велосипеда и зимой и летом. Но всегда все падения были достаточно мягкими, без переломов и сотрясений. Синячок, ссадинка – ничего страшного. Летом падать получается чаще, кстати.