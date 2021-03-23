Фильм месяца

В прокат вышел фильм «Земля кочевников». Обладатель «Золотого льва», главного приза Венецианского фестиваля 2020 года. Обладатель «Золотого глобуса» 2021 года как лучший драматический фильм. Возможно, будущий обладатель «Оскара» – о фильме говорят как об одном из главных претендентов на эту премию. «Земля кочевников» из тех картин, про которые еще до проката известно, что они – главные фильмы года. И герои этой ленты – те, кто отказывается от своего «недвижимого» имущества, предпочитая жить не в обычном доме, а в личном минивэне или моторхоуме.

Важно сразу сказать об этом «предпочитая». Главная героиня, Ферн, которую играет Фрэнсис МакДорманд, была одной из жительниц реального американского моногорода Эмпайр, штат Невада. «Он был домом для многих поколений шахтеров, добывающих гипс на местном руднике, но началась Великая рецессия, рудник обанкротился, и всех жителей выселили. Даже почтовый индекс аннулировали», – говорит Джессика Брудер, по мотивам книги которой снят фильм.

Не все выселенные из Эмпайр люди стали вести кочевой образ жизни, хотя каждому пришлось создавать этот образ жизни заново. Но Ферн шестьдесят, у нее нет детей, ее муж умер несколько лет назад. У нее нет сбережений, а теперь нет и дома, а вместе с ним – и любимого вида из окна. Нет работы, нет друзей и соседей, которые разъехались каждый в своем направлении. Но ведь из-за этого всего жизнь не закончилась. И выбирая свое будущее в таких обстоятельствах, героиня предпочитает стать одной из тех, кто волен отправиться куда угодно. «Возможно, – говорит она, – я слишком долго жила воспоминаниями».

Хлоя Чжао «Я находилась в процессе обустройства и конструирования микроавтобуса, потому что на съемках своих предыдущих двух фильмов мне приходилось спать в своем Subaru. Но я даже не предполагала масштаба, который приобрела кочевая жизнь».

Настоящую жизнь, возможность ощутить ее подлинность, Ферн находит в постоянном движении, превращая повседневность в настоящий роуд-муви. С одной стороны, жить в личном минивэне ее вынудили обстоятельства. Но с другой – она постоянно отвергает предложения «осесть» в одном из тех домов, где ее действительно рады принять. «Моя мама сказала, что ты – бездомная. Это правда?» – спрашивает Ферн одна из ее бывших учениц – Ферн работала в Эмпайр подменным учителем. «Нет, я не бездомная, – отвечает Ферн. – Просто… недвижимости нет».

МакДорманд работала над созданием дома на колесах своей героини вместе с режиссером картины Хлоей Чжао. Им стал микроавтобус Ford Econoline, получивший имя «Авангард». Этот автомобиль именно что микроавтобус, а не дом на колесах, на который у Ферн просто нет денег. Econoline невозможно подключить в воде, электричеству и канализации. «Мы задумались о том, как бы Ферн обустроила жилое пространство? – говорит Чжао. – Когда ты живешь в таких стесненных условиях, то, что ты возишь с собой, красноречиво говорит о том, какой ты человек. Гораздо больше, чем вещи, хранящиеся в большом доме».

Джессика Брудер «В рамках исследовательской работы перед написанием книги я погрузилась в повседневную жизнь людей, о которых собиралась писать, провела многие недели в палатке, а затем месяцы в микроавтобусе. Опыт – прекрасный учитель. Изначально я практически ничего не знала о кочевниках, но в итоге была восхищена их креативностью, стойкостью и щедростью».

Хотя «Земля кочевников» – художественный фильм, в нем играют всего два профессиональных актера. В основе ленты – нон-фикшен «Земля кочевников: Выжить в Америке XXI века», и многие ее герои «перекочевали» на экран. Среди большинства кочевников, которых Хлоя Чжао выбрала для съемок, был дополнительный кастинг для индивидуальных сцен, но некоторые персонажи, например Суэнки, были утверждены сразу, поскольку им было много места уделено в книге. Говоря о своем образе жизни, Суэнки объясняет: «Некоторые называют это „разъездами" или „приключением". Я – нет. Это просто способ жить на полную катушку и преодолевать себя». О том, каково это, и снят фильм «Земля кочевников». В прокате с 11 марта.