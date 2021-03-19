В Ростове-на-Дону движение на участках шести улиц ограничат до конца июня

В Ростове с 5 апреля будет ограничено движение автомобилей на участках пяти улиц по причине прокладки коммуникаций. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В частности, с 5 апреля по 30 июня проезд будет закрыт по ул. 38-я Линия на участке от ул. 38-я Линия, 3 до 38-я Линия, 59 и по ул. 32-я Линия — ул. 31-я Линия на участке от ул. Вити Черевичкина до ул. Сарьяна. С 10 апреля движение будет ограничено по ул. Врубовой на участке от ул. Васильченко до ул. Огарева, а также по пр-кту Ленина на участке от ул. Васильченко до ул. Огарева. Кроме того, с 6 апреля до 30 июня движение будет ограничено по ул. Камо на участке от ул. Щаденко до ул. Вересаева, а также по ул. Вересаева на участке от ул. Камо до ул. Вересаева.

Наталья Шинкарева