В Краснодарском крае выявлено 124 случая COVID-19

По данным на 19 марта в Краснодарском крае подтверждено 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Всего за время пандемии в крае заболели 40971 человек.

По данным краевого штаба, больше всего новых зараженных COVID-19 в Краснодаре — 31 человек, в Сочи – 17 новых случав. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 721,9. За прошедшие сутки скончались 12 пациентов, заболевших COVID-19, при этом выздоровели 175 человек. Общее количество выздоровевших в крае за время пандемии составило 35849 человек, умерших – 2183 человека.

Анна Перова, Краснодар