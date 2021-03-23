«А! Опять! – Коллега за рулем ткнул пальцем в комбинацию приборов. – Или меня глючит? Ну погляди сам». Я наклонился в пассажирском кресле и стал неотрывно смотреть на цифровую панель. Машина ровно катилась по трассе, ничего особенного приборы не показывали. Прошла минута. Но вдруг и я тоже это увидел!

Ярослав Королев

Чешская нация дала миру несколько очень важных изобретений. По некоторым историческим версиям, например, громоотвод первым соорудил вовсе не Бенджамин Франклин, как зачастую упоминают, а чешский священник и ученый Прокоп Дивиш в 1754 году. Но что уж совершенно точно признано – кусковой сахар-рафинад первым придумал изготавливать чешский предприниматель Яков Кристоф Рад в 1841 году. Чешский невролог и психиатр Ян Янский в 1907 году сильно продвинул медицину – это он разделил кровь на четыре группы. Чешский литератор Карел Чапек в 1920 году сочинил для своей пьесы новаторское слово «робот». А чешский химик Отто Вихтерле в 1961 году создал для людей с проблемным зрением контактные линзы. Правда, далеко не все знают, что авторы этих достижений – именно чехи.

Зато широко известно, чем отличились чешские умельцы в мире автомобильной индустрии. Главным их достижением считается создание марки Skoda, которая добилась несоизмеримо большего, нежели другие автобренды нации. А ключевое изобретение под маркой Skoda, конечно же, Octavia. Модель была и остается бестселлером. Для многих она такой же символ страны, как Прага или Becherovka.

Долгоиграющая

В списке оснащения находим функцию бесключевого доступа, датчики света и дождя, обогревы лобового стекла, форсунок омывателя и руля, электрический стояночный тормоз, систему Start/stop, аудиосистему премиум-класса, коленную подушку безопасности и камеры кругового обзора. Комплектации: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Фото: Skoda

Согласитесь, что предметам всегда добавляет значимости богатая история их существования. Нравится рассматривать чешский хрусталь и осознавать, что культуре производства уже веков восемь. Так и сегодняшняя Octavia вызывает уважение как результат эволюции, который формировался долго. Кстати, светотехника с намеком на проверенные временем культурные ценности исполнена в духе того самого хрусталя.

Долго, даже очень долго – начиная с 1959 года! Вы знали, что тогда на земную орбиту с помпой вывели самый первый метеоспутник? Ну а на чешские земли выехала самая первая Octavia и по местным меркам тоже наделала шума. Дебютировала как симпатичный двухдверный седан с рамной основой, независимыми подвесками, бензиновыми моторчиками мощностью до 47 л.с. и четырехступенчатой коробкой. Вскоре представили и универсал. Вдобавок выпускалась спортверсия, которая развивала до 55 сил и побеждала на ралли Монте-Карло, разогревая интерес покупателей. Хотя интерес-то и без того сохранялся немалый. К завершению производства в 1971 году первая Octavia разошлась тиражом в триста шестьдесят тысяч – однозначный успех. С тех пор главную для фирмы модель переизобретали четырежды – уже при содействии концерна Volkswagen, – и сейчас перед вами генерация номер пять.

Практичнее и полезнее

Octavia радовала нас вместимостью. А новая еще крупнее прежней. Длиннее и шире. Размер базы не изменился, но конструкторы каким-то образом исхитрились добавить пространства в зоне второго ряда. Ну умельцы же. К задней части салона теперь обращен отдельный пульт климатической установки, а у дивана раздельный трехступенчатый обогрев.

Вдобавок увеличился знаменитый ну очень большой багажник, его объем вырос до 578 литров. На презентации мы с коллегой сперва открыли как раз багажную дверь – отныне она с электроприводом – и положили чемоданчики кэбин-сайза, которые словно уменьшились в отсеке. Упростить перевозку разновеликих вещей тут помогают карманы, крючки, сетки и фиксируемые на липучках панельки-разделители. Создается впечатление, что у фирмы есть специальный грузовой отдел, куда отбирают людей, в хорошем смысле помешанных на порядке.

А соревнующийся по результативности отдел, надо полагать, тот, где разрабатывают полезные решения Simply Clever. Из обновок: карманчики для смартфонов, ниши в дверях под зонтик или щетку, воронка для наполнения бачка омывателя, а на салонном зеркале USB-разъем для видеорегистратора. Однако все пять распределенных по салону разъемов имеют новомодный тип С, поэтому нам с коллегой для распространенных проводов типа А потребовался переходник. Skoda о нас подумала – переходник нашелся в числе аксессуаров.

По направлению

Однажды пиарщики марки устроили для журналистов ретро-дни с поездками на фирменных олдтаймерах. И я там был, чешское пиво пил. Но это потом. А сначала ко мне в руки попала первая Octavia! Освоил переключение передач длинным рычагом на рулевой колонке, сумел тронуться, разогнался, лихо подкатил к повороту… И с непривычки едва сумел повернуть тяжеленный руль! Машинка накренилась всем телом, чуть не улетела с дороги. Сидевший рядом со мной старичок-владелец развел сухими и крепкими руками – такое, мол, оно, пожилое устройство. В современной машине тот эпизод вспоминается как нечто невероятное. Пятая Octavia управляется образцово и с минимальной раскачкой, сама подруливает согласно дорожной разметке.

Новый руль с двумя спицами – этакое небанальное творение. На спицах имеются прикольные управляющие цилиндрики: каждый крепится только с одного края и качается под пальцами. Вообще осваиваться увлекательно. По организации места водителя Octavia – передовая Skoda, открывает очередную главу в дизайне интерьеров марки и задает направление для других моделей.

Маршрут презентации проходил по дорогам Краснодарского края. Начали из Анапы и продвинулись в сторону Тамани. На здешнем фоне новинка играет ярче, выглядит как символ удавшейся жизни. Octavia – это такой «правильный» автомобиль, который признан и достаточно уважаем в нашем обществе. Фото: Skoda

Минимум физических кнопок. Пультик светотехники сенсорный. По центру большой тачскрин – окно в богатое разделами меню. К экрану предлагается обращаться по самым разным вопросам, часть из которых мы раньше решали нажатием кнопок или поворотом ручек. Настройки климатической установки, включение подогрева кресел, отключение системы стабилизации – все через меню. На тоннеле маленький нефиксируемый селектор автоматической коробки. Технология shift-by-wire без механической связи с трансмиссией. «Гулькин нос» вместо рычага непривычен, хотя на поверку удобен.

Как-то пустовато? Но в образованных после перепланировки областях пустоты большой смысл. Фирма просит отметить, что лаконичная обстановка дает позитивное ощущение свободы. Действительно, много воздуха, отчего салон кажется больше, чем есть. Свобода украшена светодиодной подсветкой. Позитив.

Картинка и загадка

Базовая приборная комбинация традиционная с реальными циферблатами. А у тестового насыщенного топ-автомобиля приборы полностью рисованные. Можно менять их вид. Выглядит красиво, и основную информацию воспринимаешь легко. Но вот с переключением дополнительных страничек и выбором пунктов кнопками на руле откровенно заморачиваешься.

По-настоящему озадачили боковые указатели температуры и уровня топлива. Коллега восклицал и тыкал пальцем, когда эти секции отчего-то периодически мигали. На фоне общей серьезности – тщательной проработки мелких деталей и очень аккуратной сборки – легкомысленные подмигивания неожиданны, глазам не веришь. Ведь ни у одной другой машины среди предложенных на презентации ничего подобного не заметили. Впору предположить, что дело в нас – испускали какие-то неподходящие токи…

Конфигурация

Внутренний мир вариативный: за доплату стандартный руль с двумя спицами меняется на спортивный трехспицевый, обычные кресла – также на спортивные или с электроприводами и памятью. В опциях и спортивные алюминиевые накладки на педали. Фото: Skoda

Электроника мигает и по делу – многочисленными пиктограммами. На российском рынке доступны адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга объектов в слепых зонах и поперечных помех при выезде задним ходом, система предупреждения об опасности при выходе из автомобиля, ассистент парковки и датчик слежения за состоянием водителя.

В плане технического разнообразия пятая Octavia вообще задумана щедрой. Однако по традиции мы не видим полной картины. На европейском рынке иная гамма силовых агрегатов: есть бензиновые турбомоторы с объемом до полутора литров, дизели, газовая и подзаряжаемая гибридная версии. Возможны несколько вариантов подвески, среди которых спортивная и адаптивная. Зато в конфигурациях для России модель не страшит ценниками.

И право – способностей единственного доступного у нас пока бензинового мотора 1.4 автомобилю вполне достаточно. Автоматическая коробка подыгрывает так, что и не замечаешь. По итогам поездки борткомпьютер отчитался нам за средний расход топлива в 5,8 литра – отлично. Спортивный режим не принципиален, Octavia и по умолчанию легка на подъем.

Но обращаешь внимание на придирчивость выбранной для России подвески с пакетом для плохих дорог к мелким огрехам покрытия. Явно отдаются острые неровности. Подозреваем, что на достойную в целом плавность хода влияют максимальные 18-дюймовые колеса, какие были у тестовых автомобилей. С колесами меньшего размера должно оказаться комфортнее.

Итак, от добра – добро. Много перемен к лучшему и… После знакомства с новинкой я из любопытства заглянул в свои статьи о ранних поколениях модели. «Skoda Octavia – это солидно. Это – цивилизация». Суть сохранилась. К счастью, ничего чересчур сложного для восприятия, рискованного или откровенно спорного, чехи опять не изобрели.