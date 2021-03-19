В Ставрополе отца с трехлетним ребенком избили на улице

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) после избиения мужчины в Промышленном районе Ставрополя. Во время инцидента вместе с мужчиной был его трехлетний сын. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в соцсети правоохранители выявили видео, на котором видно, что между несколькими мужчинами, один из которых держит за руку ребенка, происходит конфликт, они эмоционально спорят. Вскоре двое участников ударили мужчину в лицо, и он упал вместе с ребенком. Выяснилось, что конфликт произошел 17 марта. Пострадавшим оказался 41-летний мужчина.

Как отмечает ведомство, злоумышленники скрылись, а мужчина был доставлен в больницу с открытым переломом челюсти. По предварительным данным, ребенок не получил травм.

Наталья Шинкарева