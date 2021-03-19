Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге надеются провести акцию в очном формате

Ежегодную акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге планируют провести в очном формате. Как рассказал “Ъ-Урал” организатор акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге Валерий Басай, сейчас готовятся к двум форматам проведения: к очному и онлайн.

«Если будет разрешение, то там недолго подготовить волонтеров, которые будут выстраивать людей с дистанцией. На подготовку акции необходимо много времени, поэтому мы будем готовиться и к тому, и к другому формату», — рассказал господин Басай.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге акция прошла в непривычном формате — екатеринбуржцы выходили на балконы с портретами фронтовиков. Очное мероприятие было принято отменить из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В предыдущие годы акция собирала 120-150 тыс. человек.