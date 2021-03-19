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На ремонт шести мостов в Ставропольском крае направят 92 млн рублей

В 2021 году в Александровском, Апанасенковском, Грачевском, Советском и

Туркменском округах будут капитально отремонтированы шесть мостов, сообщает пресс-служба министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В частности, в Советском округе будет произведен ремонт моста через реку Кума на участке автодороги Зеленокумск — Селивановка — Нины. В Апанасенковском районе будут обновлены два моста — через балку Рагули на участке дороги Дивное — Рагули — Арзгир и через балку Дувида на участке дороги Дивное — Большая Джалга — Красочный.

Наталья Шинкарева


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