ВТБ открыл застройщику отеля Hyatt в Ростове кредитную линию на 2 млрд рублей Отель планируется сдать в эксплуатацию в июне 2021 года

Банк ВТБ открыл ООО «МКЦ-Девелопмент» (входит в группу компаний «Агроком») кредитную линию для завершения строительства и оснащения пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в Ростове-на-Дону. Размер кредита составляет 2 млрд руб., срок займа — семь лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Строительство отеля на 188 номеров и 29 апартаментов ведется в центре города. В нем также будут конгрессные площади, конференц-зал, офисные помещения, SPA-зона и фитнес-центр с бассейном. Как сказано в сообщении, отель планируется сдать в эксплуатацию в июне 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составит более 9,5 млрд руб.

Напомним, оператор строительства отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza ООО «МКЦ-Росевродевелопмент» было учреждено в 2006 году известными ростовскими предпринимателями Игорем Гориным и Андреем Демишиным. Строительство отеля началось в 2010 году. В 2016 году у предпринимателей возникли проблемы с обслуживанием кредитов, и проект был фактически «заморожен». В мае 2017 года Игорь Горин и Андрей Демишин уступили 44,5%-ную долю в ООО бизнесмену Вадиму Варшавскому, который позже продал ее структурам «Группы Агроком». После этого группа выкупила у Внешэкономбанка задолженность ООО и таким образом обеспечила себе полный контроль над проектом.

Строительство отеля было возобновлено в апреле 2019 года. Перенос сроков запуска Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в «Группе Агроком» объясняли необходимостью пересмотреть дизайнерский проект гостиницы, чтобы он соответствовал стандартам пятизвездочного отеля.

Кристина Федичкина