«Химки» уплотнили лидеров

В пятницу завершился 23-й тур чемпионата России по футболу, по итогам которого группа команд, претендующих на медали, не только уплотнилась, но и расширилась. «Сочи», разгромив дома «Тамбов» со счетом 5:0, с 40 очками вклинился между «Локомотивом» и ЦСКА. А после того как «Химки» переиграли на выезде «Рубин» — 3:1, и они уже всего в пяти очках от третьего места.

Два заключительных матча 23-го тура с участием «Рубина» и «Сочи» окончательно зафиксировали расстановку в группе лидеров на данном этапе чемпионата России. Оба клуба в случае успеха догоняли «Локомотив» и ЦСКА, которые имели по 40 очков, занимая соответственно третье и четвертое места. Причем сочинцам выигрыш светил заранее, учитывая, что они принимали тонущий под грузом финансовых проблем «Тамбов». В последнее время он «летит» всем подряд, «влетел» и на этот раз. Если в первом тайме тамбовчане пропустили лишь однажды, то во втором посыпались и уступили 0:5.

А вот в противостоянии «Рубина» и «Химок», несмотря на впечатляющую серию казанцев из трех побед после возобновления сезона, в том числе над «Спартаком» и «Зенитом», присутствовали нюансы, которые не позволяли считать их безусловными фаворитами. У подмосковного клуба наметилась даже более серьезная серия, начавшаяся еще в 14-м туре, когда он одолел на своем поле тот же «Рубин» (2:0). С тех пор подопечные Игоря Черевченко одержали семь побед и две встречи завершили вничью, поднявшись из низов премьер-лиги туда, откуда уже неплохо просматривались верхи.

Уже на первых минутах стало ясно, что легко «Рубину» не будет. Химчане даже решили посоревноваться с техничной командой Леонида Слуцкого в контроле мяча и достаточно большими силами переходили в атаку. В итоге они получили право на опасный «стандарт», который превратился в пенальти. Нападающий хозяев Джордже Деспотович, находясь в стенке, рукой заблокировал удар Резиуана Мирзова, и VAR не оставила этот эпизод без внимания. С 11 метров Мирзов пробил уже неотразимо. Казанцы отреагировали на пропущенный гол острейшей атакой в исполнении своих главных креативщиков Дениса Макарова и Хвичи Кварацхелии, но грузинский полузащитник не попал практически в пустые ворота после паса россиянина. Зато гости безжалостно наказали «Рубин» за потерю вблизи собственных ворот, и бывший футболист казанского клуба Павел Могилевец с передачи Мирзова удвоил счет ударом от штанги.

В конце первого тайма Деспотович все же воодушевил партнеров после столь обескураживающего дебюта и отквитал один мяч с углового. Правда, до перерыва хозяева грубо ошиблись в обороне и опять чуть не накликали беду. Дюпин на грани фола и удаления успел прервать выход «один в ноль» Мохамеда Конате.

Второй тайм обещал яркое продолжение, особенно со стороны «Рубина», который еще мог вытащить этот матч, но «Химки» эффективно применяли тактику сдерживания. Им удавалось даже держать в узде такого необузданного мастера обводки, как Кварацхелия. Хотя ему неожиданно представился просто сказочный шанс, когда после удачного рикошета он бил в упор и угодил прямо в голкипера Илью Лантратова.

Как выяснилось, это был, пожалуй, поворотный момент, и вскоре «Химки» повернули игру в нужное для себя русло. Очередное активное действие Мирзова привело к тому, что Илья Кухарчук, когда-то тоже выступавший в Казани, вдребезги разбил надежды хозяев на хотя бы ничейный исход. «Химки» победили 3:1 и продлили свою беспроигрышную серию до десяти матчей. Кроме того, с 35 очками они опередили «Краснодар» и отстают от того же «Рубина» всего на два балла. Такими темпами подмосковная команда тоже может подключиться к борьбе за медали и путевки в еврокубки.

Александр Ильин