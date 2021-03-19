Фонд «Вольное Дело» устанавливает судьбы пропавших без вести военнослужащих Красной армии

На Кубани начал работу проект «По архивам войны» по установлению судьбы военнослужащих, призванных в Красную армию в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести, сообщила пресс-служба фонда «Вольное дело». Учрежденный бизнесменом Олегом Дерипаской фонд ведет поиск данных о солдатах, призванных из Усть-Лабинска, а в ближайшее время к поисковикам смогут обратиться жители других территорий края.

В проекте «По архивам войны» участвуют известные историки и архивисты Краснодарского края, а также кадеты усть-лабинской школы №36. Активисты проекта собирают и изучают информацию о солдатах, их военном пути, боевых заслугах и местах захоронения. Для запросов от родственников фонд «Вольное дело» организовал горячую линию. За месяц работы проект «По архивам войны» принял более пятидесяти обращений и нашел информацию о десяти пропавших без вести солдатах и офицерах.

Анна Перова, Краснодар