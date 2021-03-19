На Дону расследуется дело о побеге военного из части

В Новочеркасске ведется расследование побега солдата-срочника Богдана Веденцова из части. Солдат самовольно покинул ее в начале марта 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ военной прокуратуры по ЮВО на запрос агентства.

«О самовольном оставлении военнослужащим Богданом Веденцовым войсковой части 84839 в городе Новочеркасске Ростовской области сообщаю, что в связи с данным фактом в военном следственном отделе СК РФ по Новочеркасскому гарнизону возбуждено и расследуется уголовное дело»,— сказано в сообщении.

Как сообщает агентство, в начале марта военнослужащий сбежал из части, оружия у него не было. Срочник самостоятельно вернулся в часть.

Наталья Шинкарева