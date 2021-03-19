Великобритания сокращает долю в банке NatWest до менее чем 60%

Правительство Великобритании продало одному из крупнейших в стране банков NatWest Group (ранее — The Royal Bank of Scotland Group) 590 млн его акций. Об этом NatWest объявил в пятницу. Тем самым доля правительства в банке в очередной раз снизилась — с 61,7% до 59,8%. Банк заплатил правительству за эту долю £1,1 млрд ($1,6 млрд).

Во время мирового финансового кризиса британскому правительству пришлось оказать банку, который тогда находился на грани банкротства, помощь в размере £45 млрд в обмен на 80% акций RBS. В 2015 году Великобритания начала масштабную программу продажи активов в корпорациях, которые ранее были частично или полностью национализированы. Тогда была продана первая доля в RBS, позже правительство еще несколько раз снижало свою долю в банке. В феврале прошлого года RBS Group провела ребрендинг — с этого момента она называется NatWest Group по одному из банков, входящих в группу.

Яна Рождественская