За сутки на Дону выявили 242 случая COVID-19

В Ростовской области за прошедшие сутки выявлено 242 случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 96. В Батайске выявлено 11 случаев, в Азовском и Белокалитвинском районах — по 10, в Шахтах, Аксайском и Семикаракорском районах — по восемь, в Зерноградском — семь, в Каменском, Мясниковском и Тацинском районах — по шесть. По пять случаев зарегистрировано в Гуково, Таганроге и Чертковском районе, по четыре — в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Зимовниковском, Морозовском, Неклиновском и Сальском районах, по три — в Егорлыкском и Целинском районах, по два — в Заветинском и Родионово-Несветайском районах, по одному — в Азове, Багаевском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Кагальницком, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Обливском, Песчанокопском, Пролетарском и Цимлянском районах.

За минувшие сутки в регионе вылечились 270 человек. Умерли 12 человек.

По состоянию на утро 19 марта количество инфицированных в области превысило 77,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1855. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период пандемии выздоровели более 69,4 тыс. человек, умерли 3 369 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,6 тыс. человек.

Наталья Шинкарева