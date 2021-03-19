Лидер экстремистского сообщества в Геленджике помещен под стражу на два месяца

Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Геленджика, подозреваемого в организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ), сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. Молодой человек останется в СИЗО до 15 мая.

По данным суда, при избрании меры пресечения было учтено, что в случае нахождения на свободе фигурант может предпринять попытки связаться с другими участниками организации, оказать на них давление, а также уничтожить важные для расследования уголовного дела материалы. 20-летний житель Геленджика, по данным следствия, придерживается праворадикальных взглядов, он вовлек в организацию 12 человек, которые занимались нападениями на лиц без определенного места жительства, а также лиц других национальностей.

Анна Перова, Краснодар