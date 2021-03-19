Самарский областной музей имени Алабина возглавил Андрей Кочетков

Директором Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина назначен Андрей Кочетков. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Андрей Кочетков является краеведом, градозащитником, сооснователем и автором концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», работал арт-директором фестиваля «Метафест».

«Андрей Кочетков впечатлил меня глубокими знаниями истории края. Я рада, что мое предложение его кандидатуры на должность директора главного краеведческого музея области поддержал губернатор. Андрей знает и любит музей им. Алабина, понимает ценность его коллекций и традиций, что очень важно в свете планов по трансформации музея»,– отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Глава регионального минкульта поставила перед новым директором музея «первоочередную» задачу – разработать программу реновации музея.

«Нужно, чтобы экспозиция, выставки, события, создаваемые музеем внутри себя и за его пределами, а также в интернете, были максимально востребованными и по-настоящему любимыми жителями Самарского региона. ...Первостепенная задача — перезапуск главного здания, которое давно требует коренного переосмысления при самом бережном отношении к его архитектуре и истории»,– подчеркнул Андрей Кочетков.

Ранее министром культуры Самарской области стала Татьяна Мрдуляш. С ее приходом власти ожидают прорыва в культурной жизни региона. Назначению Татьяны Мрдуляш предшествовала долгая история с поиском нового главы минкульта. Ее предшественник на этом посту Борис Илларионов недолго занимал министерское кресло.

Ани Айвазян