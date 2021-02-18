«Культурный прорыв» ищут в столичных кадрах

Главой министерства культуры Самарской области назначена бывший заместитель гендиректора по развитию Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш. Она является дочерью бывшего зампреда правительства РФ Ольги Голодец. Губернатор Дмитрий Азаров назвал нового министра одним из «вдохновителей проекта по созданию филиала» Третьяковской галереи на площадке самарской Фабрики-кухни. Эксперты считают, что деятельность прежнего министра культуры Бориса Илларионова была малозаметной. Перед его назначением глава региона отмечал, что его предшественник Сергей Филиппов удовлетворительно справлялся со своей работой в министерстве, однако «хочется культурного ­прорыва».

Новым министром культуры Самарской области стала Татьяна Мрдуляш, ранее работавшая в Государственной Третьяковской галерее. В среду губернатор региона Дмитрий Азаров представил ее коллективу областного минкульта. Об этом сообщает правительство Самарской области.

По информации в открытых источниках, Татьяна Мрдуляш является одной из дочерей бывшего заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец. До начала декабря 2020 года госпожа Мрдуляш занимала пост заместителя генерального директора по развитию Третьяковской галереи. Филиал музея планируется открыть на площадке самарской Фабрики-кухни. Сейчас объект находится на ­реконструкции.

«Татьяна Павловна — один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале 2022 года откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи. Этот проект остается приоритетным. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона. Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить „Волга-Фест“. С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь»,— цитирует пресс-служба слова Дмитрия ­Азарова.

«Рад, что мой замысел по созданию Самарской Третьяковки принес региону не только новую точку роста, но и нового министра. Вдвойне отрадно, что родители Т.Мрдуляш не являются видными самарскими бизнесменами и руководство министерства культуры региона не будет формироваться из „семейных“ сотрудников (вероятно, речь идет о министре строительства Самарской областиЕвгении Чудаеве, чьим отцом является бенефициар строительной компаний „Древо“ Николай Чудаев)», — прокомментировал назначение нового министра культуры депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в «Твиттере».

Ранее стало известно о том, что министерский пост покинул Борис Илларионов. По данным пресс-службы правительства региона, решение об уходе с должности он принял сам. Господин Илларионов возглавлял областное министерство культуры с октября 2019 года. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. С 2012 по 2015 годы Борис Илларионов был первым заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Предшественник Бориса Илларионова на посту главы минкульта Самарской области Сергей Филиппов перешел на должность директора Самарского академического театра оперы и балета. Как ранее отмечал глава региона, господин Филиппов удовлетворительно справлялся со своей работой в министерстве, однако «хочется культурного прорыва». После чего было решено объявить конкурс на пост министра культуры. Однако конкурсная комиссия никого из отобранных 17 кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Тогда пост был предложен Борису Илларионову.

В период работы господина Илларионова произошли некоторые кадровые изменения. Директором Самарского академического театра драмы им. Горького была назначена Яна Егорова. Ранее она работала заместителем директора в Санкт-Петербургском молодежном театре на Фонтанке. На должность директора Самарского хореографического училища была назначена педагог Маргарита Соколовская. До назначения на этот пост она руководила муниципальным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям Тольятти». Также госпожа Соколовская работала на посту замглавы Жигулевска и курировала социальную сферу.

«Такого незаметного министра культуры в Самарской области не было,— отмечает профессор кафедры социологии и психологии СГЭУ, основатель Фонда социальных исследований Владимир Звоновский.— Раз министерство культуры существует, министр должен быть заметен. Мне кажется, в данном случае скорее нашли место Татьяне Мрдуляш, чем ушел Борис Илларионов. Вероятно, новый министр будет заметнее, потому что она была очень активна в Третьяковке. Девушка, судя по всему, с буйной активностью, и, видимо, эта активность перестала укладываться в формат Третьяковки. Мне сложно представить в этой чиновничьей иерархии, что выше — министр культуры какого-то региона или замдиректора одного из крупнейших культурных учреждений страны».

Для киноведа и культуролога Валерия Бондаренко работа бывшего министра культуры Бориса Илларионова также была малозаметной: «Он был ровно настолько же незаметен, насколько незаметна вообще культура сегодня для российского общества. То есть в этом смысле он идеально совпадал с состоянием культуры. Искусство растворенности в пространстве и слияния с ним было идеальным».

«Я не знаком с деятельностью Татьяны Мрдуляш, поэтому бессмысленно ее оценивать. У нее ровно два пути — вписаться в самарскую традицию или выписаться из нее. Если ты вписываешься в самарскую традицию руководства культуры, то ты становишься почти незаметным. Филиал Третьяковской галереи — хороший проект. Если она что-то еще такое сделает для Самары, это уже будет довольно много. Но гармония нарушится. Там, где есть личность, есть персональные решения, с которыми кто-то согласен, а кто-то нет»,— рассуждает Валерий ­Бондаренко.

Ани Айвазян