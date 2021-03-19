Нижнекамский бетонный завод просит признать его банкротом

ООО «Нижнекамский бетонный завод» подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании его банкротом. Информация об этом опубликована в картотеке дел суда.

Отмечается, что в настоящее время заявление оставлено без движения, поскольку истец подал его с нарушениями. Предприятию дали время на исправление до 13 апреля. Если нарушения не будут исправлены, заявление вернут заводу.

ООО «Нижнекамский Бетонный Завод» осуществляет свою производственную деятельность с 2013 года. Основными направлениями деятельности предприятия является производство товарного бетона всех марок. Учредителем ООО является бизнесмен Ирек Ризванов.

"Ъ-Казань"