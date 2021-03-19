ЦБ отозвал лицензию у ЮМК банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 222-е место в банковской системе России по величине активов.

ЦБ принял такое решение, поскольку ЮМК банк неоднократно нарушал требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация «была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля», а свыше 70% «учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлось низкокачественным», отмечает регулятор.

«Кроме того, в ходе инспекционной проверки ЮМК банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков»,— говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация ЦБ. ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов.