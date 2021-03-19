Turkish Airlines возобновит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул Полеты будут выполняться с 29 апреля

Авиакомпания Turkish Airlines с 29 апреля начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Стамбул (Турция), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Отметим, в марте 2020 года авиаперевозчик прекратил полеты в Екатеринбург в связи с ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах Airbus A319 с вылетом из Кольцово в 08:55 по местному времени. Продолжительность полета составит менее пяти часов.

В настоящее время из Кольцово выполняются регулярные и чартерные рейсы в турецкую Анталью. С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга 8 февраля пассажиропоток на направлении превысил 7,3 тыс. человек.