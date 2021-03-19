В красноярском онкодиспансере назначен новый руководитель

Сегодня министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик представил коллективу краевого онкологического диспансера заведующего кафедрой онкологии КрасГМУ, профессора Руслана Зукова в качестве исполняющего обязанности главного врача.

Накануне министр объявил о расторжении трудового контракта с Андреем Модестовым, руководившим онкодиспансером с 2010 года, объяснив это плановой ротацией кадров. Вчера на очередной сессии заксобрания зампредседателя правительства Алексей Подкорытов представил краевым депутатам перечень претензий и нареканий в адрес прежнего руководства онкодиспансера.

Он рассказал, что в первом квартале 2021 года экспертами ФОМС и страховых организаций была проведена целевая экспертиза доступности и качества онкологической помощи в регионе, которая выявила многочисленные нарушения прав застрахованных граждан — невыполнение стандартов, порядков, клинических рекомендаций, приведшее к ухудшению состояния пациентов и росту послеоперационной летальности.

В десять раз возросло количество нарушений, связанных со сроком ожидания медицинской помощи.

«Только 56% онкобольных в нашем крае находятся под наблюдением врачей-онкологов, свыше четырех тысяч пациентов лечатся непрофильными специалистами»,— подчеркнул Алексей Подкорытов.

В этот же день, 18 марта, бывший главврач красноярского онкоцентра Андрей Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать советником по здравоохранению. Он будет курировать вопросы в сфере борьбы с онкозаболеваниями.

Руслан Зуков окончил Красноярскую медицинскую академию в 2001 году, обучался в аспирантуре по специальности «онкология», возглавляет кафедру онкологии и лучевой терапии, работает врачом-онкологом в краевом онкодиспансере с 2006 года. В 2019 году получил звание профессора.

Анастасия Вещикова, Красноярск