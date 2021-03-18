Уволенный глава красноярского онкодиспансера станет советником губернатора

Уволенный главный врач онкодиспансера Красноярского края Андрей Модестов займет пост советника губернатора, сообщается на сайте правительства.

«Главврач красноярского онкоцентра Андрей Модестов принял предложение губернатора Александра Усса стать советником по здравоохранению. В новой должности он продолжит курировать вопросы оказания жителям региона необходимой помощи в сфере борьбы с онкозаболеваниями»,— говорится в сообщении.

Господина Модестова накануне отправили в отставку. Краевой минздрав не стал продлевать с ним контракт. «Есть задачи в онкологии, которые пока до сих пор решить не удалось, это такая обычная ротация, когда требуется усиление»,— сказал министр здравоохранения Борис Немик, отметив, что министерство рассматривает кандидатуру местного специалиста на должность руководителя медучреждения.

Местные СМИ связывали увольнение врача с якобы его несогласием с формой государственно-частного партнерства с участием компании «Мединвестгрупп» при строительстве нового корпуса.

Заместитель председателя правительства Алексей Подкорытов на сессии парламента сказал, что эти предположения «фейк».

«Соглашение подписано, но оно носит рамочный характер о намерениях. Мы их пригласили рассмотреть вопросы в рамках закона о государственно-частном партнерстве, это то направление, которое сейчас активно используется на территории РФ, рассмотреть несколько объектов, в том числе и здравоохранения. Хочу сказать по онкологии это самый сложный проект — реконструкция старого палатного корпуса с пристройкой. У меня большие сомнения, что кто-то на этот проект вообще пойдет. Мы предложили этой компании рассмотреть вопросы инвестпроектов по соцполитике. Может быть эта компания сформирует ряд своих предложений, которые мы рассмотрим. Также мы работаем с другими инвесторами — это госкорпорация Ростех, которым предложены точно такие же условия»,— сказал господин Подкорытов.

По данным правительства региона, борьба с онкологическими заболеваниями входит в нацпроект «Здравоохранение». Согласно программе, в крае до 2024 года должно появиться 20 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в межрайонных больницах, а также в крупных многопрофильных медучреждениях в нескольких городах. Пока открыли 13. Четыре планируется создать в течение 2021 года.

Юлия Сасевич