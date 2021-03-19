Суд рассмотрит дело о стрельбе на плодово-овощном рынке «Хилокский» в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинение по резонансному уголовному делу о стрельбе на плодово-овощном рынке «Хилокский». Как рассказали в ведомстве, обвиняемыми по делу проходят участники преступной группы, которым предъявлено обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), грабеже (ст. 161 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2016 года по октябрь 2019 года участники преступной группы вымогали деньги у торговцев крупного плодово-овощного рынка и водителей фур.

Следствие установило 17 жертв банды, которым причинен ущерб на общую сумму более 3,6 млн руб.

Кроме того, в октябре 2019 года на территории Хилокского рынка обвиняемые из хулиганских побуждений, произвели выстрелы из огнестрельного оружия, причинив телесные повреждения четырем гражданам.

Как писал “Ъ-Сибирь”, основанием для возбуждения уголовного дела послужили события, произошедшие 7 октября у плодово-овощного рынка «Хилокский», расположенного на западном выезде из Новосибирска.

Там средь бела дня произошло серьезное столкновение, в котором с каждой из сторон участвовало по нескольку десятков человек. Площадка на пустыре, где все и случилось, больше походила на зону боевых действий: нападавшие вели огонь из травматического оружия, оборонявшиеся, прикрываясь своей машиной, как щитом, отвечали камнями и палками. Звуки выстрелов стихли только через четверть часа. Были сожжены два автомобиля — Infiniti и автофургон «Газель». Сотрудникам ГУ МВД РФ по Новосибирской области удалось задержать участников беспорядков.

Илья Николаев