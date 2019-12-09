В Новосибирске задержаны трое участников беспорядков у Хилокского рынка

Новосибирские полицейские задержали еще трех участников беспорядков, которые произошли 7 октября у Хилокского рынка — крупнейшего за Уралом плодовоовощного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, отметив, что решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

В начале октября рядом с Хилокским рынком произошли крупные беспорядки. Криминальная группировка «Темерлан» обложила данью торговцев, однако продавцы из Средней Азии дали вымогателям серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение со стрельбой и сожженными машинами.

В октября сыщики арестовали трех участников группировки вымогателей, включая предполагаемого организатора Абдирашида Ахмедова. Им предъявлено обвинение в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Сейчас полиция задержала участников второй стороны конфликта, которым инкриминируется поджог трех автомобилей, принадлежавших оппонентам.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста»

Константин Воронов