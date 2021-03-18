«В этом году мы планируем благоустроить 232 общественные территории» О том, как региональная власть добивается качества работ от подрядных организаций, занимающихся обновлением парков и скверов, и как влияет население муниципалитетов на выбор таких объектов, рассказал журналистам вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий

— В 2020 году на Кубани была проведена большая работа по благоустройству территорий. Какие планы на этот год, когда начнутся работы?

— В 2021 году запланировано к благоустройству 232 объекта из них восемьдесят — за счет субсидий из федерального бюджета, остальные — за счет средств, выделяемых муниципалитетами и инвесторами. Работы на 35 объектах уже начаты, в целом по краю контрольная дата по заключению всех контрактов — 1 апреля. Начать благоустройство территорий раньше не получалось в связи с погодными условиями. Однако к 1 сентября общестроительные работы будут завершены. В ноябре подрядчики займутся высадкой зеленых насаждений, поскольку в сентябре — октябре у нас еще довольно жарко.

— В рамках нацпроекта работы ведутся как на территории существующих парков и скверов, так и на новых объектах. Появятся ли новые зеленые зоны в текущем году?

— Это работа продолжится, более того, мы делаем упор именно на создании новых зон. Дело в том, что территории края в последние годы активно развивались, а парков и скверов там зачастую просто нет. Поэтому без создания новых объектов обойтись нельзя, появятся они в том числе и в краевой столице. Например, в поселке Березовом разобьем парк «Сосновая роща» площадью более семи гектаров. Это будет совершенно новая территория, которая, как мне кажется, станет центром притяжения для местных жителей.

— Сколько всего средств будет затрачено на благоустройство в текущем году? Вы упомянули, что часть объектов будет благоустраиваться за счет инвесторов. Какая работа ведется для их привлечения?

— Общий объем финансирования, включая федеральные субсидии, средства краевого и муниципальных бюджетов, в этом году составит 1,85 млрд рублей. При этом в связи с пандемией немного сократилось федеральное финансирование, однако мы постарались максимально сохранить количество объектов, которые за счет субсидий будут благоустроены, и, естественно, сделаем это не в ущерб качеству. Что касается инвесторов, обновление общественных территорий за их счет, а также на средства местных бюджетов чаще всего проводится в крупных городах края и муниципалитетах, расположенных на побережье Черного и Азовского морей. В конце года мы строим планы на следующий и понимаем объем и количество территорий, которые будут благоустроены. В дальнейшем работу по взаимодействию с инвесторами ведут муниципалитеты, которые определяют границы благоустройства и объем работ.

— Голосование по благоустройству общественных территорий, которые войдут в план на будущий год, сегодня планируется провести в онлайн-режиме. Как это скажется на активности жителей?

— Переход на электронный формат голосования прежде всего обусловлен эпидемической ситуацией, но я уверен, что сделать свой выбор смогут все, кто пожелает. Рейтинговое голосование в электронном формате пройдет в крупных населенных пунктах, где проживают более 20 тыс. человек. Это 38 муниципалитетов, на территории которых расположено 40 населенных пунктов. Жители Краснодара, как и всей страны, смогут проголосовать за зеленые зоны с 26 апреля по 30 мая на специальной федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт госуслуг, социальные сети, мобильный телефон. В голосовании могут принять краснодарцы старше 14 лет. Людям старшего поколения помогут волонтеры. В дни голосования они будут дежурить на улицах, в торговых центрах и других популярных среди жителей местах. С помощью волонтеров можно будет пройти регистрацию на портале или проголосовать прямо на их планшете. Всего в 2022 году мы планируем провести работы на 162 объектах.

В прошлом году участие в голосовании приняли около 700 тыс. человек, что составляет около 14% от населения края. В этом году мы решили сделать больший акцент на разъяснительной работе, рассчитываем, что количество проголосовавших будет выше. У нас очень активное население, мы получаем от жителей большое количество обращений в адрес губернатора и министерства ТЭК и ЖКХ края, где поднимаются, в частности, вопросы благоустройства.

— Как ведется подготовка к онлайн-голосованию?

— Сейчас муниципальные власти загружают в электронную систему те объекты, за которые впоследствии можно будет проголосовать. Эти территории предварительно пройдут модерацию сначала на краевом, а затем на федеральном уровнях. Как только объекты будут одобрены, жители смогут приступить к голосованию.

— Проект формирования комфортной городской среды реализуется на Кубани с 2017 года. Сколько всего территорий было благоустроено за это время?

— Напомню: до 2017 года федеральные средства на эти цели не выделялись. Частные, локальные случаи проведения таких работ, конечно, встречались, когда регион защищал какой-то отдельный проект, но массово деньги не поступали. Благоустраивать свои территории за свои средства могли не все муниципалитеты, а только такие крупные, как Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир и т. п. У маленьких отдаленных поселений денег на это не было. Благодаря нацпроекту 31 декабря 2020 года мы благоустроили юбилейную — тысячную территорию. Это результат четырех лет работы, тогда как до 2017 года счет шел на единицы. Жители края эту работу видят, жизнь сегодня меняется прямо на глазах. И пока на благоустройство будут выделяться средства, мы будем максимально использовать эту возможность.

— Вы упомянули, что, несмотря на погодные условия, основные строительные работы завершатся в сентябре. За счет чего удается в сжатые сроки их выполнять?

— Проанализировав нашу деятельность в этой сфере за предыдущие годы, мы перешли на трехлетнее планирование. Конечно, муниципалитеты видят фронт предстоящих работ в общих чертах, поскольку впереди еще голосование жителей, однако руководители местных поселений уже имеют перед глазами перечень территорий, которые будут благоустроены на протяжении ближайших лет. Так что объем средств, которые поступят на эти цели, в принципе ясен. Это позволяет проводить конкурсные торги уже в январе — феврале, тогда как ранее процедуры завершались в мае, а порой и в июне. Тем самым мы выиграли время и сегодня требуем от муниципалитетов завершать работы в сентябре. Тому, кто не укладывается в срок, размер финансирования на последующие периоды урезается. Мы ведь не строим сложные капитальные строения — это благоустройство, которое можно выполнить за полгода. Конечно, погодные условия в этом году сыграли свою роль, работы начинаются позже, но до сентября времени еще предостаточно.

— Насколько качественно выполняется благоустройство и часто ли предъявляются претензии подрядчикам?

— Вопросы к качеству еще возникают, и строители зачастую переделывают свою работу. Однако в прошлом году таких переделок стало меньше. Дело в том, что сегодня контроль за качеством благоустройства осуществляется квалифицированной организацией, с которой муниципалитет заключает соответствующий контракт. Только после того, как специалист стройконтроля поставит свою подпись на платежном документе, производится оплата. Иногда случаются ситуации, когда мы сами выезжаем на объект, видим какие-либо огрехи и, уже общаясь с подрядчиком, предлагаем переделать работу. Это строительство, и такие ситуации, конечно, происходят. Большую помощь в нашей работе нам оказывают представители общественности. В каждом муниципальном образовании есть группы активных горожан, которые не дают покоя подрядчикам. Кроме того, федеральными нормативными актами предусмотрен гарантийный срок в три года на выполненные работы. Даже если впоследствии будут выявлены недостатки в благоустройстве, они будут устраняться подрядчиком.

— Все ли создаваемые и реконструируемые на Кубани парки и скверы оказываются доступными для маломобильных граждан?

— Ни один из объектов, которые сдаются с 2017 года, не может быть введен в эксплуатацию, если он недоступен для маломобильных групп граждан, а также для людей с другими нарушениями здоровья. На облагороженных территориях предусмотрена тактильная плитка, при необходимости — звуковое информирование, пандусы и подъемники. Обновленные парки и скверы должны быть удобными для всех людей, включая пожилых и мамочек с колясками.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края