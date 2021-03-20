Цену на сцену назовет Sotheby`s

В Париже в зале дома Drouot показана главная новость нового аукционного года — полотно Винсента Ван Гога (1853–1890) «Уличная сцена на Монмартре». Картина, хранившаяся более ста лет в одной французской семье, будет выставлена на торги Sotheby`s 25 марта с предварительной оценкой €5–8 млн. На встречу с Ван Гогом и Монмартром отправился корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

О существовании картины, датированной 1887 годом, специалисты по Ван Гогу знали, но лишь по черно-белой фотографии в каталоге-резоне художника. С тем большим удивлением они обнаружили, что «Уличная сцена на Монмартре» не только в полной сохранности, на территории Франции, но и находится в руках все той же семьи, которая ее приобрела век тому назад.

«Уличная сцена» впервые за последние сто лет была представлена публике. «Это полотно было куплено в 1920 году у одного из парижских маршанов,— говорит Фабьен Мирабо.— Оно висело в кабинете дедушки, теперь дети и внуки решились на продажу». Владельцы картины обратились к Фабьену Мирабо и Клаудии Мерсье из Mirabaud Mercier, торгующим в залах Drouot, а те в свою очередь решили провести торги вместе с Sotheby`s, чтобы заполучить ради такого случая доступ к огромной сети клиентов старейшего аукционного дома.

Картина Ван Гога станет частью коллекции Sotheby`s «Искусство импрессионистов и современных художников», выставленной на аукцион 25 марта. В нее входят и Ренуар, и Магритт, и Пикабиа, и Фужита, и рисунки Модильяни, и скульптуры Родена и Камиллы Клодель. Среди них есть вещи с достаточно высоким эстимейтом: «Танцовщица в зеленой пачке» Дега за €2–3 млн или «Коррида» Пикабиа за €1,7–2,5 млн,— но в этот раз Ван Гог явный фаворит продажи с ожиданиями, измеряющимися €5–8 млн.

«Уличная сцена» относится к тому короткому периоду в жизни художника, который он провел в Париже на Монмартре. Он приехал к своему брату Тео, сменил вместе с ним два адреса на все том же знаменитом холме, нашел здесь подругу, хозяйку бистро «Тамбурин» Агостину Сегатори, и друзей, готовых наконец-то отнестись к его дарованию серьезно. Об этом говорит, например, полный внимания и уважения «Портрет Винсента Ван Гога» Анри де Тулуз-Лотрека. Два года на Монмартре с февраля 1886-го по февраль 1888-го были очень важными для живописца. Знакомства, которые он свел с Гогеном, Тулуз-Лотреком, Писсарро, и сама атмосфера художественной коммуны Монмартра изменили его палитру — кстати, и в самом прямом смысле: благодаря Тео он смог покупать краски гораздо лучшего качества, чем раньше. Как говорит глава департамента импрессионизма и современного искусства парижского Sotheby`s Орели Вандевор, «в представленном сегодня полотне он отходит от прежней сумрачной палитры голландского и бельгийского периода и делает шаг к цветам французского юга, которые он обретет в Арле».

Монмартр в конце 1880-х годов был скорее деревней, чем городом. Обращенная к Парижу часть холма, где строился собор Сакре-Кёр, славилась кабаками, ночными балами, приманками для любителей развлечений. Вторая сторона, смотрящая за городскую черту, оставалась поселком с садами, дощатыми заборами, виноградниками и господствующими в пейзаже ветряными мельницами. В отличие от многих своих друзей-художников, избравших темой веселье монмартрского фасада, Ван Гог с большим удовольствием писал сельские пейзажи. «Уличная сцена на Монмартре» происходит в не существующем ныне Тупике двух братьев с видом на Перечную мельницу, снесенную в 1911 году, когда городское благоустройство перешагнуло на эту сторону холма. «Ван Гог приезжает в Париж из Голландии, и что же он пишет? Ветряные мельницы!» — говорит Александр Гикелло, президент Drouot Patrimoine, открывавший показ.

«Очень немногие картины монмартрского периода остаются в частных руках. Большинство из них находится в музейных коллекциях по всему миру. Появление на рынке картины из такой знаковой серии, несомненно, большое событие для арт-рынка»,— говорит Орели Вандевор. Аукционисты немного разочарованы — полотно ожидало большое путешествие по Азии и Америке, однако пандемия заставила ограничиться Европой. «Уличную сцену» отправили к специалистам Музея Ван Гога в Амстердаме, теперь она вернулась в Париж. Впрочем, в продаже 25 марта, которая состоится в парижской штаб-квартире Sotheby`s, будут на расстоянии участвовать клиенты со всего мира.

Результат предугадать невозможно. Последняя проданная с молотка картина Ван Гога «Пахарь в поле» (1889) принесла четыре года назад на нью-йоркских торгах Christie`s $81 млн. А в начале нынешнего месяца, 1 марта, тот же аукционный дом продал рисунок художника 1888 года за $10,4 млн. Однако выставка в Drouot важна не только ожиданием рекорда. Полотно относительно скромных размеров 46,1 x 61,3 см в прекрасном состоянии показано вплотную и без стекла, как и полагается перед продажей. Весьма возможно, что «Уличную сцену на Монмартре» нам повезло увидеть в первый и последний раз в XXI веке.