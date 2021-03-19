Предприимчивость с женским лицом

Несмотря на снижение численности действующих индивидуальных предпринимателей в России впервые за пять лет, в Петербурге их количество к середине марта 2021 года выросло на 7,3 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных ФНС. Кроме того, в городе выросла численность сотрудников ИП — почти на 17,5%. Сервисы электронных платежей также фиксируют интересные наблюдения: за год количество женщин со статусом ИП в Петербурге выросло на 36%, в то время как мужчин, регистрирующих бизнес,— на 27%. Эксперты объясняют это тем, что женщины чаще создают бизнес в сфере услуг и розничной торговли. Традиционно рост в кризис показывают отрасли массового потребления, напоминают аналитики.

Показатели Петербурга и Ленобласти в сегменте ИП и самозанятых выделяются на фоне федеральной статистики. Так, численность действующих ИП в России снизилась с 3,4 млн в марте 2020 года до 3,3 млн в марте 2021 года. Петербург, впрочем, оказался в числе немногочисленных субъектов Федерации, где наблюдался рост числа ИП: с середины марта 2020 года по март 2021 года показатель вырос со 150,5 тыс. до 157,8 тыс., говорится в материалах ФНС, на которые ссылается член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. В Ленинградской области показатель незначительно снизился.

По состоянию на 1 марта фактических плательщиков налога на профессиональный доход — 98,4 тыс. ИП, уточнили “Ъ” в УФНС по городу. В Ленинградской области этот показатель приближается к 35 тыс. ИП, добавили в областном управлении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в сфере торговли работает 27% всех зарегистрированных ИП, в транспортировке и хранении — 13,2%, в консалтинге и научно-технической деятельности — 12%.

Согласно исследованию «ЮKassa» (сервис электронных платежей, контролируется Сбербанком), в Петербурге и Ленобласти число женщин со статусом ИП или самозанятых выросло значительнее, чем количество мужчин. Специалисты учитывали данные о платежах, которые бизнесмены и предпринимательницы приняли от клиентов с февраля 2020 по февраль 2021 года. Согласно сведениям Mediascope, с помощью сервиса платили 54,7% российских пользователей интернета, к нему подключено 120 тыс. сайтов.

За год количество женщин со статусом ИП в городе выросло на 36%, число мужчин — на 27%. В Ленинградской области разница между этими показателями еще больше. За последние 12 месяцев количество женщин в статусе ИП увеличилось на 87%, мужчин — на 26%. Средний чек в регионах составляет 6–6,8 тыс. рублей.

По данным сервиса, доля женщин в возрасте от 31 до 40 лет, зарегистрировавших ИП, составляет 48%. Самый динамичный прирост показала возрастная группа от 20 до 30 лет — количество предпринимательниц увеличилось на 70%.

Ведение учета ИП в разрезе половой принадлежности в статической налоговой отчетности не предусмотрено, пояснили в ФНС. Такими данными также не располагает Росстат.

В Петербурге ИП становятся все более значимыми нанимателями: если год назад численность сотрудников оценивалась в 63 тыс. человек, то сейчас достигает 74 тыс. человек, отмечает господин Бишенов. Он предполагает, что гендерное превосходство, замеченное оператором платежей, связано с тем, что женщины ведут бизнес, нацеленный на оказание услуг населению, а не бизнесу. Традиционный рост в кризисы показывают отрасли массового потребления, добавляет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Женщины чаще создают бизнес в сфере услуг и розничной торговли, ориентируясь на b2с, тогда как мужская часть населения — на b2b, где сервисы платежей менее востребованы при осуществлении трансакций между сторонами»,— объясняет данные исследования господин Бишенов, подчеркивая, что в структуре ИП не всегда трудится один человек.

Яна Войцеховская