Из розыска можно выйти только лично

В Следственной части нижегородского управления МВД ждут бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Миронова. Выходец из команды Олега Сорокина четвертый год находится в федеральном розыске. Его подозревают по уголовному делу о неправомерной продаже под застройку 2 га в центре Нижнего Новгорода с нанесением ущерба бюджету области. Однако сроки уголовного преследования давно истекли, а подозреваемый в этом случае должен дать согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Права на застройку проданного земельного участка не оспаривались, там построен один из лучших в регионе ЖК «Симфония Нижнего».



Как рассказали “Ъ-Приволжье” в нижегородской полиции, они продолжают разыскивать бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Миронова, который был объявлен в федеральный розыск еще 13 февраля 2018 года. Вскоре после этого расследование было приостановлено. Напомним, Сергея Миронова объявили в розыск по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Как выходец из структур группы «Столица Нижний» при главе города Олеге Сорокине он занимал в городской администрации должность заместителя по строительству. В конце 2011 года курируемый им департамент организовал аукцион по продаже права развития застроенной территории площадью 2 га на улице Ильинской. Площадку за 84,3 млн руб. выкупил единственный участник ООО «РегионИнвест 52», аффилированный с акционерами «Столицы Нижний».

До прихода этого застройщика с 2006 года территорию Ильинской пытался освоить «Нижегородкапстрой», компания группы СУ-155, приглашенной в регион губернатором Валерием Шанцевым. В интересах этого девелопера под расселение старого фонда из областного бюджета было выделено более 360 млн руб. по госпрограмме «Доступное жилье», и региональное министерство социальной политики занялось несвойственной ему функцией по выкупу в госсобственность ветхого фонда и его последующему сносу. Проект закончился, когда спустя пять лет в бюджете иссякли выделенные деньги, а часть из 44-х подлежащих демонтажу объектов так и осталась не расселена.

В 2013 году по факту покупки застроенной территории было возбуждено уголовное дело. Следователи полиции решили, что «РегионИнвест 52», близкий к главе города Олегу Сорокину, купил участок по заниженной стоимости. К цене сделки в 84 млн руб. были приплюсованы понесенные ранее бюджетные расходы (потратили более 370 млн на частичное расселение), и следствие оценило рыночную стоимость участка более чем в 450 млн. На проверках законности всех землеотводов «Столице Нижний» тогда настаивала и администрация президента в лице заместителя полпреда ПФО Алексея Сухова.

Впоследствии уголовное дело по факту нанесения имущественного ущерба бюджету Нижегородской области было прекращено. Следователь пришел к выводу, что состава преступления нет, так как участок расселялся областью по госпрограмме, а продавал его муниципалитет под развитие застроенных территорий, и механизма зачета ранее понесенных затрат в этом случае закон не предусматривает. Однако после того, как в декабре 2017 года Олег Сорокин был арестован, реанимировали или заново возбудили уголовные дела, связанные со стройками «Столицы Нижний», в том числе дело о покупке 2 га на Ильинской.

Сергей Миронов незадолго до ареста своего патрона Олега Сорокина уволился из городской администрации и уехал из России. У приостановленного уголовного дела о продаже участка, по которому его объявили в федеральный розыск, формально давно истекли сроки давности. По ч. 2 ст. 165 УК РФ они составляют шесть лет, которые истекли с даты аукциона 2011 года. Однако близкий к следствию собеседник отмечает, что по закону для прекращения дела за истечением сроков давности подозреваемый Миронов должен лично явиться к следователю и дать согласие на это решение.

Один из его адвокатов отметил, что еще в 2019 году следствие ломало голову, что делать с этим расследованием и как бы его получше завершить, но «Миронов не дурак» и вряд ли явится давать показания в качестве подозреваемого. Что касается земельного участка, который якобы необоснованно был продан «РегионИнвесту 52», права застройщика под сомнение никем не ставились. Летом прошлого года компания сдала ЖК «Симфония Нижнего», который недавно был признан лучшей новостройкой области в федеральном градостроительном конкурсе «ТОП-ЖК 2021». Теперь в «Столице Нижний» намерены строить на участке вторую очередь этого ЖК. Из-за того, что у областных властей возникли замечания к облику второго дома, девелопер провел открытый конкурс среди архитекторов. Был выбран победивший проект творческой мастерской Сергея Тимофеева, который всем понравился.

Роман Кряжев