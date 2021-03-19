Рабочее время вышло

Один из самых известных депутатов Пермского края, бывший токарь «ОДК-Стар» Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру. По информации источников „Ъ-Прикамье“, «Единая Россия» пока не рассматривает его в качестве кандидата на выборы в заксобрание или Госдуму. Сам Валерий Трапезников утверждает, что намерен участвовать в выборах «с вероятностью 90%». Эксперты утверждают, что времена, когда федеральные власти готовы были искать новых политиков среди рабочих, прошли, и прогнозируют выход Валерия Трапезникова на пенсию.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, старейший депутат заксобрания Пермского края от «Единой России», экс-депутат Госдумы РФ Валерий Трапезников может завершить политическую карьеру в этом году.

По информации собеседника „Ъ-Прикамье“, знакомого с подготовкой выборов, «Единая Россия» якобы не рассматривает депутата в качестве кандидата в новый созыв заксобрания. Как утверждает источник, несмотря на это, Валерий Трапезников ведет переговоры с федеральным руководством партии о выдвижении на сентябрьские выборы в заксобрание или Госдуму. Другой осведомленный собеседник допускает, что Валерий Трапезников может войти в партийный список «Единой России», но не на «проходное» место.

Сам Валерий Трапезников заявил „Ъ-Прикамье“, что будет участвовать в выборах с вероятностью 90%. «Я еще молодой. Моложе президента США Байдена. С 19 марта начнется регистрация на праймериз, есть время подумать»,— прокомментировал депутат. Уровень выборов, в которых он хочет участвовать, Валерий Трапезников не уточнил. «Как карта ляжет»,— добавил он.

Отметим, что итоговые списки кандидатов «Единой России» будут сформированы по итогам внутрипартийного голосования (праймериз), запланированного на конец мая.

Валерий Трапезников родился в 1947 году. С 1969 по 2011 год работал токарем на машиностроительном заводе «ОДК-Стар». Параллельно занимался профсоюзной деятельностью, являлся неосвобожденным председателем профкома цеха. С 2001 года является членом «Единой России».

В 2011 году на встрече с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра РФ, предложил ввести уголовную ответственность за выплату зарплаты «в конвертах». Также он пожаловался, что на партийных съездах «Единой России» практически не представлены «простые члены партии — фермер, рабочий, конструктор, врач».

После встречи с премьером Валерий Трапезников вошел в первую тройку регионального партийного списка «Единой России» и был избран депутатом Госдумы. Участвовал в работе «Общероссийского народного фронта». В частности, в 2013 году предложил учредить в России звание «Герой труда». Эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

В 2016 году депутат заявлялся на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму, но проиграл. Однако при поддержке команды тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина был включен в партийный список кандидатов от партии власти в краевое заксобрание. Депутат возглавил региональную группу №24 (Верещагинская) и был избран в краевой парламент, где работал на постоянной основе в составе фракции «Единая Россия». Также он был выбран первым зампредом комитета заксобрания по социальной политике.

Политический консультант Сергей Иванов отмечает, что представители рабочего класса в «Единой России» были востребованы в начале 2010-х. «Тогда в администрации президента пытались привлечь в политику новых лиц за счет рабочих. Самыми яркими политиками такого типа были Валерий Трапезников и Игорь Холманских (бывший начальник сборочного цеха на «Уралвагонзаводе», экс-полпред президента в УФО.— „Ъ-Прикамье“). Сейчас этот образ перестал быть востребован властью»,— поясняет эксперт.

«Валерию Трапезникову удалось оказаться в нужное время в нужном месте. Кроме того, он смог продлить свою политическую карьеру и после окончания полномочий в Госдуме, став депутатом краевого парламента. Однако в новом созыве перспектив у него я не вижу. Думаю, он уйдет на заслуженный отдых»,— добавляет политконсультант.

Константин Кадочников