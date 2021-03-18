«Звезда» удачно проводит сборы на юге страны

ФК «Звезда» провел свою вторую игру на сборе в Новороссийске и победил. Соперником стал ФК «Знамя» из Ногинска. Команда выступает в группе «3» ОЛИМП-ПФЛ.

Как подчеркивает пресс-служба ФК «Звезда», за клуб из Подмосковья выступают именитые Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и Александр Шешуков, которые провели множество сезонов в командах Премьер-лиги, играли за основную сборную России.

В середине первого тайма «Знамя» открыло счет —1:0, а на 48-й Андрей Елисеев его сравнял, реализовав пенальти — 1:1. На 86-й минуте с подачи Андрея Елисеева голом отличился зимний новичок «Звезды» Илья Порохов. Итог — 2:1.